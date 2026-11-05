María José Pizarro se pronunció sobre el escándalo que involucra al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, luego de que esta última divulgara un video en el que aparece besando al exmandatario. En un comunicado, la congresista negó haber participado en actos de corrupción o en el condicionamiento de contratos públicos a favores de cualquier naturaleza y anunció que pidió a la Corte Suprema de Justicia que la escuche dentro del proceso.

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Uno de los puntos centrales de su declaración fue la relación laboral que tuvo con Jiménez cuando ejerció como vicepresidenta del Senado, entre 2023 y 2024. Pizarro explicó que conoció a la mujer como contratista de esa dependencia y sostuvo que cumplió con las funciones administrativas que le fueron asignadas.

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La congresista negó, además, tener conocimiento de la vida privada o sentimental del expresidente. Según dijo, su relación con él ha sido de carácter político y se ha desarrollado bajo el respeto mutuo.

Pizarro no dará declaraciones a medios de comunicación

En el comunicado, Pizarro explicó que no responderá preguntas de la prensa sobre el proceso debido a una orden de un magistrado de la Corte Suprema que, según indicó, exige mantener estricta reserva sobre el caso.

La congresista también cuestionó lo que calificó como un “linchamiento mediático y digital” y pidió que Deicy Jiménez, en su condición de testigo, pueda entregar su versión con garantías y protección, sin presiones.

“He pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”, señaló.

Comunicado a la opinión pública: https://t.co/RG8eCSmwgw — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026

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El video de Deicy Jiménez reavivó el escándalo

La controversia tomó fuerza luego de que Jiménez publicara imágenes en las que aparece junto a Petro y las presentara como respaldo de sus denuncias sobre presuntos intercambios de contratos estatales por favores íntimos.

La mujer ha señalado que el expresidente habría utilizado vínculos contractuales con entidades públicas para obtener encuentros íntimos. Petro ha negado haber entregado contratos a cambio de favores íntimos y ha sostenido que responderá ante las autoridades.

El caso está bajo investigación de las autoridades, por lo que las denuncias y las versiones de los involucrados deberán ser esclarecidas en los escenarios judiciales correspondientes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.