Un nuevo movimiento sacude al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Iván Humberto Sánchez Arango salió de la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad clave para el manejo de los recursos del sistema sanitario.

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La salida llama la atención porque el funcionario llevaba poco más de dos meses en el cargo. Cabe mencionar que Sánchez Arango había asumido la dirección el 31 de agosto de 2026, después de ser designado por el Gobierno Nacional.

Antes de llegar a esa posición, el abogado había sido una de las fichas importantes de De la Espriella durante el proceso de empalme del sector salud. También tuvo experiencia en la Contraloría General de la República, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el control de los recursos públicos.

Su salida se produce en una entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud colombiano, pues tiene a su cargo la administración y distribución del dinero destinado a financiar la atención de los pacientes y los giros a los diferentes actores del sector.

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Por ahora, no se conocen públicamente las razones que motivaron la decisión. Sin embargo, de acuerdo con la información adicional sobre el relevo, la viceministra Marcela Brun asumirá la dirección de manera encargada. Además, todavía estaban pendientes los detalles oficiales sobre el cambio y la transición en la entidad.

El movimiento se suma a los ajustes que ha tenido la administración de De la Espriella y despierta preguntas sobre los motivos de la salida de un funcionario que llevaba apenas unas semanas al frente de una de las entidades financieras más importantes del sector salud.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.