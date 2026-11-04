Por: El Espectador

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Productos Ramo SAS, la reconocida empresa nacional detrás de Chocoramo, denunció penalmente ante la Fiscalía lo que considera una campaña de “difusión masiva y presión pública” en su contra, presuntamente impulsada por la organización Sinergia Animal Colombia. La acusación parte de hechos relacionados con la divulgación de supuestos casos de maltrato animal en la cadena de suministro de huevos de la compañía. De acuerdo con el equipo jurídico encabezado por el abogado Jaime Granados, Sinergia Animal Colombia difundió masivamente afirmaciones, vinculando a Ramo con presuntas prácticas lesivas contra los animales que, según la empresa, habrían impactado negativamente su reputación y su actividad comercial. En ese sentido, la empresa pidió que se investigue a Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia para Colombia.

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En la denuncia, la empresa solicita también que se tomen medidas contra Estephany Méndez, vocera de Sinergia, así como contra Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen, influenciadores que, según el documento legal, amplificaron públicamente los señalamientos. Estos hechos se enmarcarían en los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Además, la denuncia acusa a Brin Daniel Quiroz Murillo de constreñimiento ilegal, ya que habría amenazado con impulsar un boicot sistemático y permanente hacia los productos de Ramo si la compañía no asumía el compromiso público de eliminar el uso de jaulas en batería en la producción de huevos. El documento presentado a la Fiscalía argumenta que todas estas afirmaciones habrían perjudicado el nombre y la reputación comercial de Ramo, atribuyéndole conductas con posibles consecuencias penales.

Por otro lado, Ramo afirma que las acusaciones de maltrato animal realizadas en su contra contrastan con las certificaciones e inspecciones efectuadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que habría hallado resultados favorables en temas de bioseguridad y bienestar animal en la granja proveedora. Según confirmó el despacho de Jaime Granados a El Espectador, ya se llevó a cabo una primera reunión entre las partes ante la Fiscalía, en la cual no se alcanzó ningún acuerdo, por lo que la empresa indicó que continuará con las acciones legales necesarias.

Desde 2025, Sinergia Animal Colombia ha presentado denuncias contra Ramo en sus redes sociales, señalando un supuesto maltrato a las gallinas ponedoras, que, según sus afirmaciones, vivirían en hacinamiento y condiciones insalubres. La organización no se ha pronunciado hasta ahora sobre la denuncia presentada por Ramo ante la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos principales de la denuncia de Ramo contra Sinergia Animal Colombia?

La denuncia de Ramo se enfoca en la supuesta difusión masiva de afirmaciones que, según la empresa, afectan su reputación al asociarla con maltrato animal. La compañía solicita investigar a líderes y voceros de Sinergia Animal Colombia, influenciadores y un supuesto caso de constreñimiento ilegal, argumentando que las acciones emprendidas en redes sociales y otros medios han dañado su buen nombre y actividad comercial.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal en el contexto de la denuncia de Ramo?

En el marco de este caso, el delito de constreñimiento ilegal se refiere a la acusación contra Brin Daniel Quiroz Murillo, quien supuestamente habría amenazado con impulsar un boicot total y sistemático contra Ramo si la empresa no se comprometía a eliminar las jaulas en batería en la producción de sus huevos. Este delito implica presionar para obtener una conducta bajo amenazas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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