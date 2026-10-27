Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un total de 46 animales recibieron atención por parte del Centro de Atención y Protección Animal, conocido como CAPA, durante un reciente operativo realizado en la Plaza de La 21 y zonas aledañas en Ibagué. Esta intervención se concentró en identificar riesgos para los denominados seres sintientes, evaluando su estado y tomando medidas para salvaguardar su bienestar, según información proporcionada por actores institucionales involucrados.

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De acuerdo con lo reportado, el procedimiento permitió valorar a 40 animales mientras que seis quedaron bajo aprehensión preventiva, condición que exige una revisión más detallada para verificar si requieren protección adicional. El objetivo de esta acción es prevenir situaciones de maltrato y confirmar que se cumplan las normas relacionadas con el trato adecuado hacia los animales.

Dixon Mendoza, asesor de CAPA, destacó la participación activa de esta dependencia en el operativo realizado en la Plaza de La 21 y sus alrededores. Mendoza enfatizó la importancia de que los ciudadanos reconozcan el papel que cumple el CAPA en la protección de los animales y remarcó que las labores se desarrollan en conjunto con otras entidades municipales, centrando sus esfuerzos en cuidar la integridad de los seres sintientes.

En cuanto a los seis animales que quedaron en custodia preventiva, las autoridades iniciarán un proceso de verificación para determinar el estado en que se encuentran y aplicar las medidas necesarias según los resultados que arroje la revisión. Esta etapa es crucial para garantizar que reciban la protección que requieren.

La administración municipal de Ibagué informó que estas acciones de valoración y protección animal tendrán continuidad, pues se consideran fundamentales dentro de los operativos de control y vigilancia que se ejecutan en diferentes sectores de la ciudad. Se reiteró el compromiso de atender los reportes ciudadanos y las situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física y emocional de los animales en la vía pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hace el CAPA en los operativos de protección animal en Ibagué?

El Centro de Atención y Protección Animal, CAPA, se encarga de valorar a los animales que pueden estar en riesgo, identificando si alguno requiere medidas de protección, y verificando el cumplimiento de las normas de bienestar animal en Ibagué. Durante los operativos, también revisa casos que ameritan aprehensión preventiva, continúa con la atención en diferentes sectores y responde a los reportes sobre la integridad de los seres sintientes.

¿Qué significa la aprehensión preventiva de animales en Ibagué y qué procedimiento sigue?

La aprehensión preventiva en este contexto se refiere a un proceso en el cual uno o varios animales quedan bajo custodia temporal de las autoridades mientras se verifica su estado y el cumplimiento de las condiciones legales y de bienestar. CAPA, en colaboración con otras entidades municipales, revisa cada caso y determina si el animal requiere intervención o protección especial, decidiendo luego las acciones que correspondan según la situación encontrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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