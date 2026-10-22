Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha reforzado su compromiso con la protección de los animales de compañía, atendiendo de manera puntual los reportes ciudadanos sobre presuntos casos de maltrato. De acuerdo con información publicada en el portal oficial ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) llevó a cabo acciones para salvaguardar la integridad de varios perros en diferentes localidades, destacando recientes operativos en Engativá y Santa Fe.

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En el barrio Floridablanca de la localidad de Engativá, siete perros de raza bulldog fueron identificados y rescatados de un presunto criadero ilegal. Este operativo fue liderado en conjunto por la Policía de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Según la evaluación inicial de los especialistas del instituto, los caninos presentaban evidentes signos de abandono: recibían poca agua y alimento, las condiciones higiénicas eran precarias y las zonas de descanso estaban notablemente deterioradas. Además, no contaban con atención médica veterinaria, presentaban afectaciones en su salud y experimentaban altos niveles de ansiedad.

Frente a ese panorama, los médicos veterinarios del IDPYBA emitieron un concepto desfavorable, recomendando la aprehensión material preventiva de los animales. La Policía procedió en consecuencia, mientras el caso avanza ante las autoridades competentes y se define la situación legal de quienes estaban a cargo de estos perros.

En otro caso, ocurrido en el sector El Mirador de la localidad de Santa Fe, el Instituto logró rescatar a un perro de raza french poodle. El animal fue encontrado en malas condiciones: su refugio estaba en estado de deterioro, faltaba higiene, los recipientes de agua y comida eran deficientes y no había registros de atención veterinaria. La valoración médica reveló problemas dentales graves, alteraciones en la vista y lesiones en las patas. Ante estos hallazgos, la persona a cargo del animal aceptó entregarlo voluntariamente, permitiendo así que quedara bajo la protección y cuidado del IDPYBA.

Tanto en Engativá como en Santa Fe, las intervenciones fueron resultado de reportes ciudadanos y de la acción articulada entre autoridades y técnicos. El IDPYBA, como entidad distrital encargada de velar por el bienestar animal, reitera a los habitantes de Bogotá que existen canales de atención como la línea de emergencias 123, el correo electrónico institucional y el sistema ‘Bogotá Te Escucha’ para denunciar posibles episodios de maltrato animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede denunciar el maltrato animal en Bogotá?

En Bogotá, para denunciar posibles casos de maltrato animal, usted puede comunicarse con la línea de emergencias 123, enviar un correo a proteccionanimal@animalesbog.gov.co, acudir a la sede ubicada en la carrera 10 No 26 - 51, piso 5, o utilizar el sistema ‘Bogotá Te Escucha’ donde se pueden aportar pruebas como fotos y videos.

¿Cuáles son los signos de maltrato animal identificados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal?

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), algunos signos de maltrato animal incluyen suministro insuficiente de agua y comida, zonas de descanso en mal estado, falta de aseo, ausencia de atención veterinaria, problemas de salud evidentes y elevados niveles de ansiedad en los animales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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