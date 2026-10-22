Por: Portal Bogotá

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El programa 'Mejora tu Casa', impulsado por la Caja de la Vivienda Popular (CVP), ha transformado la manera en la que se conciben los mejoramientos de vivienda en Bogotá. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el propósito principal de esta iniciativa no solo es brindar a las familias un entorno digno y cómodo, sino también fortalecer el tejido económico de los barrios.

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El modelo es sencillo pero efectivo. En lugar de buscar proveedores distantes o grandes superficies, la CVP establece relaciones directas con las ferreterías y depósitos de materiales del propio sector intervenido. De esta forma, los insumos para las obras de mejoramiento se compran en comercios que forman parte activa de la vida barrial, como la ferretería Ferremilla, en el barrio Bosa San Pedro. Óscar Escamilla, propietario de este negocio, relató su experiencia como aliado del programa y detalló que la entidad les ha adquirido diversos productos de construcción, entre los que mencionó pegacor, boquilla, arena, bloques y rodillos, todos esenciales para las obras que beneficia a las familias participantes.

Escamilla enfatizó que el impacto es doble: mientras las familias mejoran las condiciones de su vivienda y alcanzan una mayor calidad de vida, los comercios locales ven movimiento en sus ventas y pueden sostener a quienes dependen de estos ingresos. Según sus palabras, "nos sirve a todos, porque apoyan la economía del barrio. Nos colaboramos en todo". Este testimonio, de acuerdo con lo consignado por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, evidencia el círculo virtuoso que busca generar el programa: cada material comprado en el vecindario representa un impulso para los negocios y las personas que hacen parte de la comunidad.

Esta articulación entre la entidad pública, los actores del sector construcción y los proveedores locales convierte el mejoramiento de vivienda en un asunto colectivo, con beneficios que trascienden las paredes de cada hogar y se expanden hacia la economía y el bienestar del entorno. Así, cuando los recursos se quedan en el interior del barrio, la transformación tiene un alcance más profundo y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el programa 'Mejora tu Casa' a los negocios y a las familias en Bogotá?

El programa 'Mejora tu Casa', según información de la Caja de la Vivienda Popular reproducida en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, logra que las familias mejoren sus viviendas y, al mismo tiempo, dinamiza la economía de los barrios. Las ferreterías locales reciben directamente los encargos de materiales, lo que genera ingresos y estabilidad a los negocios del sector, mientras que las familias obtienen mejores condiciones de vida sin tener que asumir todos los costos.

¿Qué papel tienen las ferreterías en el programa 'Mejora tu Casa' en Bogotá?

De acuerdo con testimonios como el de Óscar Escamilla, dueño de Ferremilla, las ferreterías se convierten en aliados directos del programa. Estas proveen materiales esenciales para los mejoramientos y se integran al proceso, lo que no solo impulsa sus ventas sino que permite que los beneficios económicos y sociales se queden en la comunidad barrial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.