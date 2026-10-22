Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa en su empeño por combatir el delito en sus calles. Recientemente, la Estación de Policía Santa Fe reportó la captura en flagrancia de un hombre de 26 años, señalado por el supuesto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con información oficial entregada por la Policía de Bogotá. El hecho tuvo lugar en el sector de San Victorino, un área reconocida del centro de la ciudad, mientras los uniformados adelantaban patrullajes enfocados en la prevención y el control del delito sobre la carrera Décima.

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Durante una de las jornadas de vigilancia, los policías detuvieron a dos hombres que circulaban en una motocicleta con el fin de realizar un registro tanto a sus pertenencias como al vehículo en el que se movilizaban. En el proceso, hallaron en el baúl de la motocicleta dos paquetes, que sumaban un peso aproximado de 10 kilogramos de marihuana. Tras constatar los hechos, los uniformados verificaron que el conductor estaba prestando un servicio de plataforma de transporte, lo que llevó a identificar al pasajero como la persona que transportaba la sustancia. Ante esto, la Policía procedió con la captura del pasajero, considerado el principal responsable del delito, y la incautación de la marihuana.

Posteriormente, tanto la persona capturada como la droga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el trámite de judicialización correspondiente. Según reportes de la misma Estación de Policía Santa Fe, en lo que va de 2026 se ha observado un incremento importante en los procedimientos de incautación de marihuana, alcanzando un aumento del 475 % con respecto a registros anteriores. De igual forma, se han sumado 1.493 capturas en flagrancia por diferentes delitos cometidos en la jurisdicción, reflejando el esfuerzo operativo de la fuerza pública en este sector específico de Bogotá.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto que atente contra la convivencia o constituya un delito, mediante la Línea de Emergencias 123. Estas acciones, según la información oficial publicada en el portal de Bogotá, son fundamentales para el desarrollo de procesos judiciales y para mantener la seguridad en la capital, una meta que, de acuerdo con el mensaje institucional, busca hacer que “Bogotá camine segura”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura del hombre en San Victorino por tráfico de estupefacientes?

Los agentes de la Policía de Bogotá, durante operaciones de patrullaje en la carrera Décima del sector de San Victorino, detuvieron a dos hombres en una motocicleta y realizaron un registro tanto a los sujetos como al vehículo. Descubrieron dos paquetes con aproximadamente 10 kilogramos de marihuana en el baúl e identificaron que el pasajero era el responsable del transporte, por lo que procedieron a su captura.

¿Qué significa incautación en flagrancia y cuál es su importancia en los operativos policiales en Bogotá?

La incautación en flagrancia se refiere a la confiscación de bienes o sustancias ilegales en el momento exacto en que se está cometiendo el delito. Esta modalidad permite a las autoridades judiciales procesar de manera más efectiva a los responsables, ya que se cuenta con pruebas directas e inmediatas, lo que fortalece los procedimientos judiciales y ayuda a reducir la impunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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