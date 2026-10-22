Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanza en la construcción de espacios públicos destinados al disfrute de los habitantes de la capital, enfocándose en la transformación de áreas que históricamente han sufrido abandono, acumulación de residuos y problemas de seguridad. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la estrategia distrital denominada ‘Puentes que Unen’, liderada por la Defensoría del Espacio Público (DADEP), busca recuperar, embellecer y dar un nuevo uso a los espacios que se encuentran debajo de puentes peatonales y vehiculares. Estas zonas, usualmente subutilizadas o convertidas en focos de inseguridad, ahora son intervenidas para convertirse en lugares activos de encuentro comunitario y actividades diversas.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la presente semana, el DADEP intervino en tres sitios específicos: la carrera Novena con calle 109 (en Usaquén), la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio (en los límites de Bosa y Ciudad Bolívar), y la avenida NQS con calle Sexta (entre Los Mártires y Puente Aranda). En el bajo puente de la carrera Novena con calle 109, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en alianza con la empresa Rappi, entregó un proyecto de renovación la noche del 21 de octubre de 2026, según reportó el Distrito. La intervención, completamente financiada por el sector privado con una inversión de 1.533 millones de pesos, acondicionó 903 metros cuadrados con baños públicos, gimnasio urbano, mobiliario nuevo, bicicleteros y estacionamientos para motos. Además, se habilitó un ‘pitstop’ para repartidores, diseñado con zona de descanso y tomas eléctricas para quienes laboran en este concurrido sector.

En la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio, el enfoque fue el urbanismo táctico, limpieza y reorganización del espacio, acciones detalladas también por la Defensoría del Espacio Público en su cuenta oficial en X. Estas tareas tienen como objetivo devolver la funcionalidad y seguridad al espacio público para que más ciudadanos lo puedan aprovechar. Por su parte, la intervención en la avenida NQS con calle Sexta consistió en pintar, demarcar y realizar acciones que fortalecen el sentido de pertenencia y el orden. De acuerdo con la directora del DADEP, Lucía Bastidas Ubate, estas actividades promueven el uso seguro y ordenado de la zona.

Estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia, sumándose a intervenciones anteriores en puntos como la avenida calle 63 con avenida NQS, calle 61C con avenida NQS, avenida Las Américas con avenida NQS, avenida La Esperanza con avenida carrera 68 y la autopista Sur con avenida Boyacá, en el sector de la Sevillana. Con estas iniciativas, la Alcaldía de Bogotá refuerza su compromiso con la recuperación y activación social de los espacios públicos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el urbanismo táctico y cómo se aplica en Bogotá según la estrategia ‘Puentes que Unen’?

El urbanismo táctico es una metodología que consiste en realizar intervenciones rápidas, accesibles y generalmente de bajo costo en el espacio público, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, seguridad y atractivo de determinadas zonas. De acuerdo con la información proporcionada por el DADEP, en el proyecto ‘Puentes que Unen’ estas acciones han implicado limpieza, demarcado, instalación de mobiliario y reorganización de espacios bajo los puentes, convirtiendo áreas antes abandonadas en lugares útiles y seguros para la ciudadanía.

¿Cuáles son los beneficios de las intervenciones realizadas por la Defensoría del Espacio Público (DADEP) en los bajopuentes de Bogotá?

Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el DADEP, las intervenciones con la estrategia ‘Puentes que Unen’ han generado beneficios directos para residentes, peatones y repartidores. Estas mejoras incluyen mayor seguridad, espacios limpios y ordenados, equipamiento como baños públicos y gimnasios urbanos, y zonas de descanso para trabajadores independientes. En conjunto, se logra activar social y comercialmente sectores que antes eran considerados críticos o inseguros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z