Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Planetario de Bogotá propone una alternativa de aprendizaje y asombro en la capital con la charla "Hablemos del Universo", programada para el viernes 30 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m. Según información publicada en "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", este evento invita especialmente a jóvenes y adultos a adentrarse en los misterios del cosmos, con entrada gratuita hasta completar el aforo permitido. La actividad representa una oportunidad para que familias o apasionados por el espacio amplíen su conocimiento sin ningún costo, en un espacio emblemático ubicado en la calle 26 #5-93.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los temas centrales será la posible relación científica entre el Nevado del Ruiz y el planeta Marte. De acuerdo con lo expuesto en la convocatoria del Planetario, algunos de los ambientes más extremos de la Tierra pueden servir como modelos ideales para analizar las condiciones que predominan en otros cuerpos celestes. En particular, el Nevado del Ruiz ha sido identificado como el primer análogo marciano en Colombia, lo que significa que sus características geológicas, climáticas y ambientales permiten a los expertos aproximarse a fenómenos que podrían hallarse en el planeta rojo.

La charla estará a cargo de María Angélica Leal, astrobióloga que aportará su experiencia en la investigación de ambientes extremos en Colombia y su importancia para la exploración espacial. De acuerdo con la misma fuente, la invitada ilustrará cómo el trabajo de campo llevado a cabo en ecosistemas nacionales proporciona datos relevantes en la búsqueda de vida extraterrestre, así como en la preparación de misiones a otros planetas. El conocimiento generado en estos lugares, reconocidos por su dureza y condiciones únicas, no solo nos ayuda a entender mejor nuestro propio planeta, sino que también acerca a la ciencia a responder una de las interrogantes más fundamentales para la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

La actividad busca acercar el conocimiento científico al público general, democratizando el acceso a temas de actualidad y gran relevancia mundial. Al fomentar la participación ciudadana en eventos de este tipo, se promueve la curiosidad, el aprendizaje colaborativo y el reconocimiento de la ciencia como parte fundamental del desarrollo cultural y social de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Nevado del Ruiz es considerado un análogo marciano en Colombia?

El Nevado del Ruiz ha sido reconocido como el primer análogo marciano del país por sus condiciones geológicas, climáticas y ambientales particulares, tal como informa el Planetario de Bogotá. Estos factores hacen que sea un sitio ideal para realizar estudios sobre ambientes extremos y para simular las condiciones que los científicos creen que existen en Marte, facilitando investigaciones sobre la posibilidad de vida en el planeta rojo.

¿Qué se puede aprender en la charla ‘Hablemos del Universo’ del Planetario de Bogotá?

Durante la charla "Hablemos del Universo", los asistentes podrán explorar cómo los ecosistemas extremos de Colombia sirven para entender otros mundos y conocer los avances científicos en la búsqueda de vida extraterrestre. Además, se presentarán resultados sobre el trabajo de campo realizado por expertos y la relevancia de estos estudios para futuras misiones espaciales, según indican las fuentes de "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z