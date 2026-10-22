La desaparición de dos adolescentes en el suroccidente de Bogotá mantiene en alerta a sus familias, que buscan información para encontrarlas. Se trata de Nicol Dayana Trejos Pérez, de 13 años, y Luz Maileth Uruña Sánchez, de 16, quienes fueron vistas por última vez el pasado 16 de octubre en el Colegio Jairo Aníbal Niño, ubicado en la localidad de Kennedy.

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De acuerdo con la denuncia de sus familiares, un hombre habría llegado al plantel educativo y conseguido que las menores salieran con él al hacerse pasar por un integrante de la familia. La situación ha despertado preocupación por la forma en que el desconocido habría logrado superar los controles de seguridad de la institución.

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“Un llamado a la seguridad de que uno cree que el colegio brinda, que los niños van a estar bien y la coordinadora lo que nos dice es que cree en los niños, claro, yo también creo en mi hija, pero ante todo uno es adulto y uno tiene que corroborar si verdaderamente era el hermano. Como es posible que se haga pasar por el hermano las dos veces”, dijo el papá en Noticias RCN.

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Desde ese día, los allegados aseguran que no han tenido noticias sobre el paradero de las dos jóvenes. Según la información difundida para facilitar su búsqueda, ambas vestían sudaderas azules y blancas cuando fueron vistas por última vez. Sus familias esperan establecer qué ocurrió después de que salieron del colegio.

Padres de familia en Kennedy, Bogotá, viven momentos de angustia por la desaparición de sus dos hijas, de 13 y 16 años. Según la denuncia, un hombre se hizo pasar por un familiar, burló la seguridad del colegio y se las llevó. Hoy, sus padres claman por ayuda para encontrarlas ⬇️ pic.twitter.com/uLyKzwssbw — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 22, 2026

Ante la falta de información, familiares y habitantes del sector se han unido para pedir ayuda. Con carteles y fotografías de Nicol Dayana y Luz Maileth, han realizado concentraciones para visibilizar el caso y solicitar que se intensifiquen las labores que permitan dar con su ubicación.

La desaparición también ha puesto sobre la mesa inquietudes acerca de los procedimientos que se aplican para autorizar la salida de estudiantes de los colegios. Los familiares piden que se esclarezca cómo ocurrió lo denunciado y que las autoridades avancen en las investigaciones para establecer quién habría recogido a las menores y dónde podrían encontrarse.

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Mientras continúa la búsqueda, los allegados hacen un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier dato que pueda ayudar a localizar a las adolescentes. Su prioridad, aseguran, es que Nicol Dayana y Luz Maileth regresen a casa sanas y salvas. Cualquier información debe entregarse a las autoridades por los canales oficiales de emergencia, evitando difundir rumores o datos sin verificar.

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