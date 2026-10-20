La desaparición de Gustavo Beltrán Macías, docente del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), mantiene activa la búsqueda en Pasto, Nariño, luego de que se perdiera su rastro durante la tarde del domingo 18 de octubre. La institución pidió apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

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Beltrán tiene 65 años y cerca de tres décadas de trayectoria en el ena. Actualmente, se desempeña como coordinador académico del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, en Bogotá. Su presencia en la capital nariñense obedecía a una agenda de capacitación organizada por la Escuela Nacional de Instructores.

Según la información divulgada por la entidad, el profesor fue visto por última vez el domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 6:47 p. m., en la carrera 30 n.º 20-45, sobre la avenida Los Estudiantes, en el norte de Pasto. Desde entonces, se solicita colaboración para dar con su paradero.

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#ACTUALIDAD El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para unir esfuerzos en la búsqueda del funcionario Gustavo Beltrán Macías, de quien se desconoce el paradero desde el domingo 18 de octubre, cuando fue visto por última vez a las 6:47 p. m. en la carrera 30 # 20-45, avenida Los Estudiantes, en Pasto, Nariño. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Cómo identificar al docente del Sena desaparecido en Pasto?

La institución compartió detalles de su apariencia y de la ropa que llevaba cuando fue visto por última vez. Ese día vestía pantalón azul, camisa oscura y zapatos negros. También portaba una cadena de oro en el cuello.

Otro rasgo que puede ayudar a reconocerlo es una particularidad al caminar, relacionada con una condición en la cadera, según la información divulgada por el Sena.

La entidad pidió fortalecer las acciones de búsqueda y solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía compartir los datos para ampliar su difusión.

¿Dónde entregar información sobre Gustavo Beltrán Macías?

Quienes tengan información que pueda ayudar a localizar al docente pueden comunicarse con el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía en Nariño, a través del número 314 213 0062.

Hasta la publicación del reporte, no se habían divulgado hipótesis oficiales sobre lo ocurrido. Semana indicó que una de las posibilidades planteadas es que el caso esté relacionado con el posible hurto de la cadena que llevaba el profesor; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

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