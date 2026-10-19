El asesinato de Lucero Ramírez Molina, de 74 años, generó conmoción entre los habitantes de Soacha, Cundinamarca. La mujer, reconocida por su liderazgo comunitario y su trabajo en favor de las familias de Altos de Cazucá, murió luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio Villa Sandra.

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El homicidio ocurrió el viernes 16 de octubre y motivó el rechazo de la Administración municipal, que anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Policía Metropolitana de Soacha desplegó equipos de investigación e inteligencia para esclarecer el caso.

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Además de su labor como expresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Sandra, Ramírez Molina defendía un terreno ubicado en el sector de Villa Sofía, que, según la información suministrada, pretendía convertir en un parque ecológico y una reserva forestal.

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De acuerdo con denuncias de la comunidad, la lideresa habría recibido amenazas para que abandonara el predio. Los vecinos también señalaron que el lugar sufrió un incendio días antes del homicidio, el cual presuntamente habría sido provocado.

Caracol Radio reportó que, según testimonios de la comunidad, la mujer habría sido objeto de amenazas e intimidaciones y que días antes del crimen se habría presentado un incendio en un predio de su propiedad. Sin embargo, las circunstancias de estos hechos y su posible relación con el asesinato deben ser establecidas por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el homicidio esté relacionado con su defensa del terreno o con su actividad como lideresa social. Esa es una de las líneas que deberán esclarecer las investigaciones.

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Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha dispuso un equipo investigativo para recopilar información y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades buscan determinar quiénes participaron en el homicidio y cuáles fueron los motivos. Por ahora, no se han divulgado resultados concluyentes sobre el móvil del crimen.

Durante años, Lucero Ramírez trabajó por el bienestar de los habitantes de Villa Sandra y otros sectores de Altos de Cazucá. Entre sus gestiones estaban la búsqueda de mejores condiciones de vivienda, el acceso a servicios públicos, el mejoramiento de las vías y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

Su labor también incluyó iniciativas de educación ambiental y apoyo a personas que necesitaban ayuda para conseguir alimentos o medicamentos, según información publicada por El Espectador a partir de datos entregados por la Alcaldía de Soacha.

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Ahora, tras su muerte, habitantes del sector piden justicia y que se proteja el terreno que ella defendía, con la esperanza de que pueda convertirse en el parque ecológico que proyectaba y que el espacio sea recordado como parte de su legado.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad espera que se esclarezcan las circunstancias del homicidio y se determine si existió alguna relación entre las amenazas denunciadas y el ataque que acabó con la vida de la lideresa.

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