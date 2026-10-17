La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación por el despliegue de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), incluido un vehículo lanza agua, durante la manifestación de este 17 de octubre frente al Museo Nacional, en Bogotá. Según el reporte que publicó la funcionaria, cerca de 500 personas participaban en la jornada de manera pacífica.

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(Vea también: Esmad intervino frente al Museo Nacional durante protesta por obras retiradas; usaron cañones de agua)

La protesta se hizo para expresar inconformidad con la decisión del Gobierno nacional de retirar alrededor de 30 obras del museo, relacionadas con los derechos de la población LGBTIQ+, las luchas feministas, campañas políticas y el Acuerdo de Paz de 2016.

A través de su cuenta de X, Marín cuestionó la necesidad y proporcionalidad del operativo policial ante las características de la manifestación. Advirtió que la cercanía de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la confrontación.

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“La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, señaló la Defensora.

Su pronunciamiento puso el foco en la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas y en la necesidad de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, incluso cuando se presentan afectaciones a la movilidad.

Hoy, desde el mediodía, cerca de 500 personas se manifestaron frente al Museo Nacional, en Bogotá. Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo. A esta hora el reporte indica que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica. A propósito de las discusiones sostenidas en las instancias de coordinación con la Policía Nacional, tanto hoy como el miércoles pasado, no sobra recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad. Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación. Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanza agua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación. La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse. Si bien el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, esta debe evaluarse en función de la necesidad y el contexto. Hacemos un llamado a las autoridades a respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica, a no abordarlo como un riesgo de orden público, a adoptar alternativas para gestionar la movilidad —como de hecho se ha hecho hoy en Bogotá— y a evitar actuaciones policivas que puedan provocar confrontaciones. @Bogota

@policia

@mindefensa

@MinInterior — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 17, 2026

Qué dijo la Defensora sobre la presencia del ESMAD

Iris Marín sostuvo que el carácter pacífico de una manifestación no desaparece automáticamente porque los participantes ocupen el espacio público o generen obstrucciones en las vías.

Para respaldar su posición, hizo referencia a decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho a la protesta y afirmó que las afectaciones a la movilidad, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una concentración.

La funcionaria también cuestionó el despliegue de los escuadrones antidisturbios y del vehículo lanza agua. Aunque reconoció que el Decreto 1525 de 2026 permite la proximidad de estos dispositivos, indicó que su utilización debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias y las necesidades de cada situación.

En ese sentido, pidió a las autoridades evitar actuaciones policiales que puedan aumentar la tensión y derivar en enfrentamientos.

La protesta por las obras retiradas del Museo Nacional

La movilización en Bogotá se originó en el desacuerdo con el retiro de alrededor de 30 obras vinculadas con distintas causas sociales y políticas. Entre los temas mencionados están los derechos LGBTIQ+, las luchas feministas, las campañas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La controversia se enmarca en las discusiones sobre la decisión del Gobierno nacional de retirar estas piezas de la exposición del Museo Nacional.

Según el balance divulgado por Marín, la jornada había transcurrido de forma pacífica al momento de su publicación. La Defensora también indicó que, durante las conversaciones de coordinación con la Policía Nacional, realizadas ese día y el miércoles anterior, se había discutido la actuación de las autoridades frente a la movilización.

El llamado de Iris Marín a las autoridades

La Defensora pidió que las manifestaciones no sean tratadas automáticamente como una amenaza al orden público y que se prioricen alternativas para gestionar las dificultades de movilidad.

Su llamado se concentró en tres puntos:

Respetar el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando se produzcan afectaciones a la circulación.

Evaluar la necesidad del despliegue policial, de acuerdo con las condiciones concretas de cada manifestación.

Evitar actuaciones que puedan provocar confrontaciones y aumentar la conflictividad.

Marín señaló que en Bogotá se habían implementado alternativas para gestionar la movilidad durante la jornada y pidió mantener ese tipo de medidas en lugar de recurrir a acciones que puedan intensificar las tensiones.

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