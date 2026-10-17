El Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc estarían ampliando sus operaciones fuera de Colombia, según un informe reservado de inteligencia militar conocido por la revista Semana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Eln aparece seis veces en nueva acusación contra Maduro: qué dice el documento)

Dicho documento advierte sobre una posible presencia de estas estructuras en entre 12 y 16 países europeos, donde buscarían fortalecer sus negocios ilegales y establecer contactos con organizaciones criminales de otros países.

La información señala que estas organizaciones ya no dependerían únicamente del envío de drogas desde Colombia, sino que intentarían intervenir en etapas posteriores de la distribución en territorio europeo. Los investigadores también examinan posibles inversiones en actividades comerciales para dar apariencia legal a recursos provenientes de economías ilícitas.

Lee También

El informe se conoce después de que una investigación del medio británico The Guardian abordara la expansión de redes criminales latinoamericanas en Europa. A partir de esos antecedentes, las autoridades colombianas estarían cruzando información con agencias internacionales para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a los grupos armados.

Los países europeos bajo seguimiento de inteligencia

Entre los países mencionados en el documento aparecen España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, además de Rumania, Croacia, Eslovaquia y Bulgaria. Las autoridades buscan establecer qué integrantes de las estructuras colombianas estarían operando en esos territorios y cuáles serían sus funciones dentro de las redes investigadas.

El reporte también identifica puertos como Amberes, en Bélgica; Róterdam, en Países Bajos; y Valencia y Vigo, en España, que serían relevantes para el movimiento y la distribución de cocaína. Según el análisis, las organizaciones estarían intentando intervenir de manera más directa en la recepción y comercialización de la droga, en lugar de limitarse a entregarla a intermediarios internacionales.

La ruta logística descrita comenzaría en zonas de producción y laboratorios clandestinos en Colombia, continuaría por corredores marítimos y puntos de tránsito en Ecuador, Brasil y África Occidental, y tendría como destino distintos puertos europeos. No obstante, el informe advierte que todavía se adelantan verificaciones para precisar la operación de estas redes en cada lugar.

La posible búsqueda de armamento y tecnología

Otro de los puntos que preocupa a los organismos de inteligencia es la presunta intención de estas estructuras de conseguir tecnología y equipos militares fuera del país. El documento menciona posibles gestiones para adquirir armamento sofisticado, explosivos y drones militarizados, que podrían ser utilizados contra la Fuerza Pública en Colombia.

En ese contexto, Rumania, Croacia y Eslovaquia aparecen bajo especial atención por su posible relevancia en el abastecimiento ilegal de material bélico. Las autoridades investigan si las rutas de Europa oriental podrían estar vinculadas con el traslado de esos elementos hacia Colombia.

El análisis también advierte sobre el uso potencial de herramientas tecnológicas para ocultar comunicaciones, proteger a los integrantes de las redes y dificultar el seguimiento de sus movimientos. Estas hipótesis forman parte de las líneas de investigación que buscan establecer cómo estarían cambiando las capacidades de las organizaciones criminales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.