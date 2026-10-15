Por: El Espectador

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El Museo Nacional ha vuelto a ser epicentro de polémica tras conocerse la denuncia de la activista Márcela Sánchez, de la organización Colombia Diversa, quien aseguró que fueron retiradas varias piezas de las salas "Hacer sociedad" y "De memoria". Según explicó Sánchez en redes sociales, esa remoción afectó elementos que abordaban temas como la historia de la comunidad LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y expresiones de gráfica política. La denuncia se apoya en imágenes difundidas, en las que se observan las marcas en las paredes del museo donde antes estaban los objetos, así como la referencia precisa a la museografía afectada.

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Frente a la situación, personalidades como el excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, solicitaron respuestas claras por parte del Museo Nacional. Desde su cuenta de X, Oviedo manifestó que "la historia de las personas LGBTIQ+ es historia de Colombia" y exigió explicaciones sobre lo retirado, las razones de esa decisión y cómo se garantizará la representación de las memorias históricas. Por su parte, el concejal Andrés Barrios había expresado inquietud por la presencia de material alusivo a la comunidad LBTIQ+ y la campaña de Carlos Pizarro en las muestras, instando a la ministra Paola Holguín a intervenir por considerar que el museo no debe, según él, "adoctrinar a nuestros hijos con el libreto del progresismo destructivo".

De acuerdo con La Silla Vacía, la orden de retirar las piezas fue ejecutada por Julián Sterling, secretario general del Ministerio de Cultura, quien acudió acompañado de la directora encargada del museo, Constanza Toquica. Según fuentes del museo consultadas por ese medio, la decisión se tomó a puerta cerrada y de manera discrecional, sin pasar por los comités curatoriales, instancias claves en la definición de la museografía.

El número exacto de obras retiradas no ha sido confirmado oficialmente; sin embargo, La Silla Vacía reportó que fueron al menos 10 piezas sobre historia LGBTIQ+ y movimientos feministas, además de afiches de las campañas de Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y objetos cruciales del muro “Reivindicación de Nación – De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016”, entre ellos el "Balígrafo" utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón de la Séptima Papeleta. Todo esto ocurrió mientras se debate el cambio de nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio, y tras la directriz presidencial de retirar "toda esa oda al terrorismo".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas piezas de la historia LGBTIQ+ y materiales del Acuerdo de Paz en el Museo Nacional?

La remoción de estas piezas fue ejecutada por orden del Ministerio de Cultura, según La Silla Vacía, en medio de directrices presidenciales que pedían retirar contenidos considerados como "oda al terrorismo". Aunque no se han confirmado públicamente los motivos precisos ni el número de elementos retirados, la decisión generó debate sobre el pluralismo y la representación de memorias históricas, mientras fuentes internas señalaron la ausencia de consultas a los comités curatoriales establecidos para tales determinaciones.

¿Qué papel tienen los comités curatoriales en la selección de las exposiciones del Museo Nacional?

Los comités curatoriales son instancias conformadas para definir y revisar la museografía de las exhibiciones del museo, asegurando rigor y pluralidad en la representación de diversos procesos históricos y sociales. Según testimonios recogidos por La Silla Vacía, la reciente decisión sobre qué piezas retirar se tomó sin la intervención de estos comités, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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