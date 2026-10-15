Por: El Espectador

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Desde 2014, los habitantes del municipio de Facatativá han sido testigos de una situación ambiental crítica: las aguas residuales del casco urbano se han estado vertiendo sin tratamiento alguno al río Botello. Esto ocurre tras el agotamiento de la capacidad operativa de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existía, la cual desde su construcción en 1997 ya no logra cumplir su función. Frente a la contaminación progresiva de este afluente, las autoridades locales y ambientales han impulsado una solución de fondo: la construcción de la nueva PTAR Santa Marta. De acuerdo con información oficial suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía de Facatativá y la Empresa de Aguas de Facatativá (EAF), la obra tendrá un costo cercano a los 170.000 millones de pesos colombianos.

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El proyecto fue formalizado el 13 de octubre con la firma de un convenio entre las tres entidades. Según las autoridades, la nueva infraestructura tendrá la capacidad de tratar más de 309 litros de agua por segundo y conseguirá remover más del 90 % de la carga contaminante transportada actualmente por el río Botello. De acuerdo con las proyecciones, el beneficio será directo para al menos 157.000 personas, al reducir significativamente la contaminación de este río y, por extensión, mejorar la situación ambiental de toda la cuenca del río Bogotá, que recibe las aguas del río Balsillas, afluente del Botello.

La CAR aportará el 99,2 % del presupuesto del proyecto, mientras la Alcaldía de Facatativá participará con el 0,2 % en especie, al entregar el predio donde se construirá la planta. Por su parte, la Empresa de Aguas de Facatativá contribuirá con el 0,6 % y asumirá la operación de la nueva infraestructura. Entre los objetivos técnicos de la PTAR Santa Marta está la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos suspendidos totales (SST), que son parámetros usados para medir el grado de contaminación del agua.

La construcción de la planta también responde a lo ordenado por la sentencia del río Bogotá, que exige la implementación de acciones para recuperar la cuenca y reducir los altos niveles de contaminación de los vertimientos. Durante la firma del convenio, la magistrada Edith Alarcón Bernal insistió en el papel esencial de las PTAR para garantizar la limpieza y preservación del río Bogotá, enfatizando la importancia de este tipo de iniciativas para la vida en el territorio nacional. No obstante, hasta el momento, los vertimientos sin tratamiento siguen representando un desafío para el río Botello y otros cuerpos de agua vinculados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo tardará la construcción de la nueva PTAR Santa Marta en Facatativá?

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la primera fase de la PTAR Santa Marta requerirá alrededor de 25 meses para su construcción, seguidos de cuatro meses adicionales para el arranque y puesta en marcha, aunque no se especificó cuándo inicia la obra. Así, la entrega de la nueva infraestructura se proyecta para poco más de dos años luego de iniciar labores.

¿Qué significan DBO, DQO y SST en el tratamiento de aguas residuales?

En el contexto de la nueva planta, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST) son parámetros técnicos usados para medir la carga contaminante en el agua. Reducir estos niveles significa mejorar notablemente la calidad del agua tratada antes de su retorno al ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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