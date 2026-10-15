Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa, durante la inauguración de la nueva sede del periódico El Tiempo. En su intervención, De la Espriella aseguró que su llegada al máximo cargo de la rama ejecutiva no ha modificado su convicción sobre la importancia fundamental de la prensa libre. Señaló: “Mi gobierno es y seguirá siendo garante de la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es democracia”, enfatizando que bajo su administración este derecho seguirá siendo un pilar.

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No obstante, el mandatario propuso fomentar un debate sobre el alcance y los límites de lo que debe entenderse por periodismo. De la Espriella advirtió que “defender sin reservas la libertad de prensa no significa llamar periodismo a todo lo que se llama con su nombre”. Este señalamiento surgió al referirse al cubrimiento de hechos que él calificó como “terrorismo”, haciendo énfasis en ejemplos como el uso del término “retención” en lugar de “secuestro”. Para el presidente, no es riguroso para la sociedad confundir el rigor periodístico con acciones que, según él, podrían responder a intereses políticos o personales. De la Espriella puntualizó que “no es serio ni honesto con la sociedad presentar como periodismo lo que es en realidad una operación política, una persecución contra adversarios o la conversión de odios y obsesiones personales en supuestas investigaciones de prensa”.

Este debate se da en un contexto de controversia por la libertad de prensa en la actual administración. De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la organización expresó su desacuerdo reciente con el uso de solicitudes de rectificación que el presidente, por medio de la firma De la Espriella Lawyers, estaría enviando a medios de comunicación nacionales. Según la FLIP, estas acciones pueden interpretarse como una presión institucional contra la labor independiente de los medios.

La FLIP también ha cuestionado los actos de algunos miembros cercanos al presidente, como el caso de Carlos Suarez, presidente de la junta de Ecopetrol, por sus conflictos con publicaciones como Cambio y La Silla Vacía. La organización precisó que tildar a un medio de comunicación como enemigo o actor político “tiene una capacidad particular para deslegitimar su trabajo y alimentar escenarios de hostigamiento”, señalando el riesgo de que se deteriore el ambiente para el ejercicio periodístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura de Abelardo de la Espriella frente a la libertad de prensa?

Abelardo de la Espriella ha manifestado que su gobierno garantiza la libertad de prensa y que considera este derecho vital para una democracia. Sin embargo, también expone la necesidad de diferenciar entre periodismo genuino y prácticas que, a su juicio, corresponden a operaciones políticas, persecución o intereses personales, señalando que no todo lo denominado como periodismo debe ser considerado como tal.

¿Por qué la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha criticado al gobierno de De la Espriella?

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha criticado al gobierno de De la Espriella porque considera problemático el uso de solicitudes de rectificación hacia medios nacionales desde la firma de abogados del presidente. Además, ha advertido sobre el peligro de presentar a los medios como enemigos o actores políticos, pues estos actos pueden deslegitimar el trabajo periodístico y generar ambientes de hostigamiento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.