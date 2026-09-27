Así como una periodista sorprendió con su salida de Noticias Caracol, otra modificación en uno de los medios de comunicación más tradicionales en Colombia se roba la atención en el país.

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El Tiempo, con más de 115 años de historia, anunció este domingo 27 de septiembre de 2026 un cambio clave en su presentación, que tradicionalmente fue en formato universal y ahora toma un nuevo rumbo al tabloide, en un tamaño menor al tradicional.

“Hoy damos un paso más en esa evolución. A partir de esta edición, adoptamos un nuevo diseño y formato para El Tiempo impreso. Un formato tabloide, como es la tendencia en el mundo, más práctico, portable y fácil de navegar. Es una forma distinta de presentarnos, pensada para acompañar mejor la vida cotidiana de nuestros lectores: más ágil, más cercana, más acorde con los tiempos”, indicó en su editorial.

El diario explicó cómo va a llevarse a cabo este giro que muchas personas van a poder observar en adelante, en lo que se convierte en un giro significativo a su imagen habitual.

“No es un cambio de fondo, sino de forma. Nuestra audiencia continuará encontrando el periodismo fiable, investigativo y responsable al que está acostumbrada, así como mayor cantidad de contenidos novedosos y enriquecidos. Empezando por nuevos columnistas. Plumas diversas y reconocidas, que sabrán aportar sus luces frente a los temas sensibles de un país que necesita un periodismo serio, siempre en defensa de la verdad y el interés común”, explicó.

“El formato cambia. Inclusive cambiaremos de sede, ya no estaremos en el edificio de la calle 26, que durante 48 años fue punto de encuentro, como lo fue la icónica esquina de la avenida Jiménez con carrera 7.ª. Estaremos estrenando dos nuevos y modernos edificios —operativo y de administración— en el occidente de la ciudad, con una también moderna rotativa que ya ruge”, indicó.

¿Cuál es la diferencia del formato tabloide con el universal?

El formato universal, también llamado sábana o estándar, mide aproximadamente 600 × 380 milímetros. Este tamaño grande caracteriza a los periódicos tradicionales de información general seria.

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