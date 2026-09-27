Así como una periodista sorprendió con su salida de Noticias Caracol, otra modificación en uno de los medios de comunicación más tradicionales en Colombia se roba la atención en el país.
El Tiempo, con más de 115 años de historia, anunció este domingo 27 de septiembre de 2026 un cambio clave en su presentación, que tradicionalmente fue en formato universal y ahora toma un nuevo rumbo al tabloide, en un tamaño menor al tradicional.
“Hoy damos un paso más en esa evolución. A partir de esta edición, adoptamos un nuevo diseño y formato para El Tiempo impreso. Un formato tabloide, como es la tendencia en el mundo, más práctico, portable y fácil de navegar. Es una forma distinta de presentarnos, pensada para acompañar mejor la vida cotidiana de nuestros lectores: más ágil, más cercana, más acorde con los tiempos”, indicó en su editorial.
¿Cuál es la diferencia del formato tabloide con el universal?
El formato tabloide presenta dimensiones de 432 × 279 milímetros. Representa aproximadamente la mitad del tamaño del formato universal. Esta reducción lo hace más práctico y portable para los lectores modernos. Los periódicos tabloide suelen organizar su contenido en cuatro a seis columnas por página.
Los periódicos universales emplean entre cinco y nueve columnas por página. Esta diferencia estructural afecta directamente la experiencia de lectura y el diseño editorial. El tabloide permite una navegación más ágil en espacios reducidos como transporte público.
Históricamente, el formato universal se asoció con periodismo serio e institucional. Medios como The New York Times mantuvieron este formato durante décadas. El tabloide originalmente vinculó con prensa amarilla y sensacionalista en sus inicios.
La tendencia actual muestra una migración masiva hacia el formato tabloide. Periódicos tradicionales reducen costos de impresión y distribución con este cambio. La adaptación responde a nuevos hábitos de consumo de información impresa.
El tamaño compacto del tabloide facilita su manejo con una sola mano. Los lectores valoran esta comodidad en su rutina diaria de consumo noticioso. El formato universal requiere más espacio físico para su correcta lectura.
Muchos medios europeos adoptaron primero el formato berlinés como transición. Este tamaño intermedio mide 470 × 310 milímetros según estándares internacionales. La evolución continúa hacia formatos aún más compactos y digitales.
La industria periodística mundial reconoce que el contenido determina la credibilidad. El formato físico influye menos que la calidad informativa en la percepción del lector. Periódicos serios mantienen rigor periodístico independientemente de su tamaño impreso.
Los costos de papel representan el mayor gasto en producción periodística impresa. Reducir el formato disminuye significativamente estos costos operativos mensuales. Esta realidad económica impulsa la transformación del sector hacia formatos más eficientes.
La adaptación al tabloide refleja cambios profundos en consumo mediático global. Los periódicos priorizan sostenibilidad económica sin sacrificar calidad informativa esencial. El futuro del periodismo impreso depende de esta evolución constante.
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