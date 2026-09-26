Daniela Pachón cerró este viernes 25 de septiembre una etapa de más de 10 años en Noticias Caracol y ya confirmó en qué medio continuará su carrera periodística: la radio.

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La periodista santandereana se despidió entre lágrimas de sus compañeros y de los televidentes durante la primera emisión del noticiero. El momento ocurrió después de que sus colegas recordaran su trayectoria desde que llegó al canal en febrero de 2016.

Pachón también llevó la despedida a sus redes sociales, donde publicó un video con imágenes de los años que pasó en Noticias Caracol y recordó algunas de las coberturas que marcaron su carrera.

“Así transcurrieron estos años. Fui feliz porque ustedes me aceptaron en sus pantallas”, describió la comunicadora, quien destacó que durante más de una década tuvo la oportunidad de contar historias de diferentes regiones de Colombia.

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La periodista también agradeció a sus compañeros y al equipo con el que compartió durante estos años. En su despedida al aire, aseguró que se va con gratitud por las oportunidades que encontró en el canal y por todo lo que aprendió durante su trayectoria.

Aunque no entregó el nombre de la empresa o emisora con la que continuará, Pachón sí dejó claro cuál será el medio en el que emprenderá esta nueva etapa. “Quiero seguir contándoles historias y preguntando por y para ustedes. Y por eso les quiero pedir algo: no olviden esta voz, porque si Dios me lo permite, nuestra nueva cita ahora será en la radio”, dijo.

Aunque ella no ha explicado en qué emisora será hay dos opciones: una, Blu Radio. El espacio de la mañana que ocupaba Camila Zuluaga no ha sido reemplazado y allí se abre una ventana para Daniela Pachón, que no cambiaría de casa, pues Blu Radio y Noticias Caracol son empresas cercanas. La otra opción es Caracol Radio. De allí también salió Vanessa de la Torre y aunque a ese espacio ya le asignaron una nueva directora, existe una oportunidad para Daniela.

Su salida de Noticias Caracol pone fin a una etapa que comenzó en 2016, cuando llegó desde Bucaramanga para trabajar como reportera. Con el paso de los años, Pachón también se consolidó como uno de los rostros de la primera emisión del informativo.

Ahora, su siguiente capítulo estará en la radio, aunque los detalles de este nuevo proyecto todavía están pendientes de ser anunciados.

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