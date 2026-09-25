La emoción se tomó la pantalla de Noticias Caracol durante la despedida de Daniela Pachón, quien decidió cerrar una importante etapa de su carrera después de varios años vinculada al informativo.

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Entre lágrimas y palabras de agradecimiento, la periodista recordó el camino que comenzó en Bogotá en 2016, los aprendizajes que adquirió durante sus años en el canal y las personas que hicieron parte de su trayectoria como reportera y presentadora.

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Durante el homenaje realizado al aire, sus compañeros recordaron que Pachón llegó al informativo el 22 de febrero de 2016, procedente de Bucaramanga. Su primera aparición estuvo relacionada con una noticia exclusiva que abrió la emisión de ese día, marcando el comienzo de una trayectoria que posteriormente la llevó a asumir diferentes coberturas y a consolidarse como uno de los rostros del noticiero.

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🥺Hoy despedimos a nuestra querida Daniela Pachón, una mujer que llegó a Noticias Caracol con una maleta cargada de sueños e ilusiones. Desde el 22 de febrero del 2016 hasta hoy siempre se destacó por su profesionalismo como reportera, periodista y presentadora. “Hoy cierro una… pic.twitter.com/nWgLdM4IGn — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 25, 2026

Sus compañeros destacaron especialmente su compromiso con el oficio, su pasión por contar historias y el trabajo que realizó durante estos años. Al momento de despedirse, Pachón aprovechó para agradecer a las personas que estuvieron presentes en las distintas etapas de su recorrido profesional.

Entre ellos mencionó a directivos, periodistas, productores, camarógrafos y equipos de maquillaje y vestuario, además de todos aquellos con quienes compartió jornadas y cubrimientos.

“Me quedaría corta y empiezo a nombrarlos a cada uno”, expresó la periodista.

Además, aseguró que extrañará a su compañero Nicolas Rojas, ya que, según ella, “era como un matrimonio” y compartían cada emisión.

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Durante su intervención, Daniela también habló sobre las enseñanzas que se lleva después de su paso por el canal.

Uno de los aprendizajes que más destacó estuvo relacionado precisamente con el trabajo colectivo y el papel que desempeña cada persona detrás de una historia periodística.

“Aprendí aquí lo que es el significado de la palabra trabajar en equipo y estar del lado de la gente”, manifestó.

La presentadora también resumió esa experiencia con una frase que marcó su despedida:

“A la meta no se llega solo. Siempre estamos haciendo equipo, siempre necesitamos de quienes nos están rodeando”.

Sus compañeros, por su parte, recordaron su sentido del humor, personalidad y cercanía con el equipo de Noticias Caracol.

Otro de los momentos más emotivos ocurrió cuando Pachón se dirigió a quienes la acompañaron durante estos años desde sus hogares. La periodista agradeció a los televidentes por permitirle hacer parte de sus rutinas y por el cariño que recibió durante sus viajes y cubrimientos en diferentes regiones del país.

“Gracias porque me aceptaron en sus casas y sus pantallas. Eso me llena de verdad y orgullo”, expresó.

Para la comunicadora, recorrer distintas zonas de Colombia también significó conocer historias y personas que terminaron convirtiéndose en parte fundamental de su experiencia profesional.

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¿Quién es Daniela Pachón?

Daniela Pachón es una periodista y presentadora santandereana que inició su carrera en medios regionales antes de dar el salto a la televisión nacional.

Desde sus años escolares, según ha contado en entrevistas, tenía claro que quería dedicarse al periodismo. En una conversación con ‘Día a Día’, recordó que desde joven jugaba a ser periodista y soñaba con estar en los lugares donde ocurrían las noticias.

Sus primeros pasos profesionales los dio en emisoras de Santander y posteriormente llegó al Canal TRO, donde trabajó como periodista y presentadora.

La experiencia en los medios regionales fue parte del camino que posteriormente la llevó a Bogotá, ciudad a la que se trasladó en busca de nuevas oportunidades profesionales.

En una entrevista con ‘La Red’, la comunicadora recordó precisamente el momento en que decidió dejar Bucaramanga para perseguir su objetivo de trabajar en Noticias Caracol.

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¿Qué va a hacer ahora Daniela Pachón?

Aunque su salida representa el cierre de una etapa importante, la periodista dejó abierta la posibilidad de emprender nuevos caminos profesionales.

La despedida estuvo acompañada por mensajes de gratitud de sus compañeros, quienes destacaron que este nuevo momento puede convertirse en el comienzo de otros retos dentro de su carrera.

Pachón también dejó una frase que resume el sentimiento con el que cerró su ciclo en el informativo:

“Una despedida es posible un reencuentro”.

Así terminó la etapa de Daniela Pachón en Noticias Caracol: entre lágrimas, recuerdos y agradecimientos, pero también con la expectativa de los nuevos proyectos que puedan venir para la periodista santandereana.

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