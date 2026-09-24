Por: EL PILON SA

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La reconocida periodista y locutora Graciela Torres Sandoval, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Negra Candela’, realizó una revelación que ha llamado la atención de los seguidores del vallenato y el espectáculo nacional. Durante una intervención en Olímpica Bogotá, Torres aseguró que Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del género vallenato, habría firmado un contrato en Valledupar por una suma de $1.323 millones colombianos, monto que, según sus palabras, representa el costo de una presentación de 90 minutos del artista.

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De acuerdo con lo informado por ‘La Negra Candela’ en la emisora Olímpica Bogotá, esta cifra se habría conocido precisamente a partir de la firma del mencionado contrato. Torres señaló: “A raíz de la firma de un contrato en Valledupar, se conoció que cobra 1.323 millones de pesos por 90 minutos de espectáculo en tarima”. Si bien no se especifica si se trata de una cifra habitual para todas las presentaciones del cantante, la información presentada por la periodista permite dimensionar el impacto económico que puede tener la contratación de un artista de la talla de Dangond.

La cifra mencionada por la periodista equivale aproximadamente a 400.000 dólares, tomando como referencia la tasa de cambio cercana a la que mencionó durante su intervención. Según la locutora, este precio no se obtiene siempre por contratación directa. El modelo de negocio detrás de los shows de Silvestre Dangond, explicó Torres, incluye alianzas estratégicas con empresas patrocinadoras, como licoreras y otras compañías que buscan asociar su marca con los eventos musicales.

En palabras de la periodista, “Él, por ejemplo, en muchas ciudades o en muchos sitios donde se presenta, hace alianza con empresas y van pues obviamente por un porcentaje. No que le paguen a él los 1.323 millones, sino que entonces él se presenta y tal empresa, por ejemplo una licorera, lo apoya, entonces la licorera gana y todas las empresas que quieren, ganan”. Con este modelo, las empresas patrocinadoras aportan parte de los recursos y reciben beneficios comerciales al vincularse al evento.

Graciela Torres añadió que este esquema de trabajo no solo es empleado por Silvestre Dangond, sino que otras figuras del ámbito musical colombiano, como la cantante Karol G, también recurren a esta modalidad para financiar sus presentaciones. De este modo, el modelo de alianzas comerciales permite a los artistas sostener el alto costo de sus eventos sin depender únicamente de la venta directa de boletería o de contrataciones individuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cobra Silvestre Dangond por un concierto según ‘La Negra Candela’?

De acuerdo con la periodista Graciela Torres Sandoval, alias ‘La Negra Candela’, Silvestre Dangond cobraría aproximadamente $1.323 millones colombianos por 90 minutos de presentación, según información obtenida a partir de la firma de un contrato en Valledupar, y revelada en Olímpica Bogotá.

¿En qué consiste el modelo de negocio de los conciertos de Silvestre Dangond?

Según explicó ‘La Negra Candela’ en sus declaraciones, el modelo de negocio que usa Silvestre Dangond para sus conciertos combina el apoyo de empresas patrocinadoras, como licoreras, lo que permite que estas compañías se asocien al evento y obtengan un beneficio, mientras financian parte del espectáculo. Así, no todo el valor del concierto proviene directamente de una sola fuente, sino que se distribuye entre varios aliados comerciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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