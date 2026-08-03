Rafael Poveda anunciará hoy que demandará penal y civilmente a Sofía Vela, la mujer que lo acusa de haberla acosado sexualmente. La misma medida la aplicaría contra Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino, periodistas de Brava News.

Sigue a PULZO en Discover

Así lo aseguró Graciela Torres, la ‘negra Candela’, en la mañana de hoy a través de Olímpica Estéreo. Según afirma la comunicadora, Poveda emitirá un comunicado en las próximas horas en el que dará por sentado que tomará acciones jurídicas contra Vela y las periodistas que hoy lo tienen en el escarnio público.

“Lo que se ha filtrado es que efectivamente sí va a hacer denuncia penal y también va a hacer la parte civil, o sea, pues que son dos de una. Y ¿quiénes serían? Pues los que van que responder naturalmente, pues la señora que dio el testimonio, Sofía, y también pues las periodistas de Brava News y los de ‘Yo te creo Colega”, afirma la ‘negra Candela’.

Así mismo, la periodista de Olímpica asegura que, para respaldar su proceso legal, Poveda contará con un equipo de tres abogados. Una de ellas es Wendy Herrera, oriunda de Barranquilla, cuyo hermano se llama José Luis Herrera. El otro integrante del equipo sería un abogado descrito como un “peso pesadísimo” dentro del sistema judicial colombiano, aunque el artista no ha revelado su identidad públicamente. Se espera que ese nombre sea divulgado en el comunicado oficial que se emitirá próximamente.

Lee También

La situación jurídica se perfila como un proceso de doble vía: por un lado, la denuncia penal buscaría establecer responsabilidades por los señalamientos realizados contra Poveda; por otro, la acción civil apuntaría a una posible reparación de los daños que, según el entorno del periodista, le habrían causado las publicaciones.

Hasta el momento, Poveda no se ha referido directamente al contenido del testimonio de Sofía, y ha mantenido la postura de dejar que sus abogados y sus comunicados hablen por él.

Esto dice la ‘negra Candela’:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olímpica Stereo Bogotá 105.9 fm (@olimpicabogota)

(Vea también: Periodista que trabajó con Rafael Poveda lo defendió ante acusaciones: “Es incapaz de hacerle daño a una mujer”)

¿Qué acciones legales tomará Rafael Poveda contra las periodistas de Brava News?

De acuerdo con información filtrada, Poveda presentará una denuncia penal y una demanda civil contra las periodistas de Brava News y los integrantes del colectivo de ‘Yo te creo Colega’. Ambas acciones buscarían establecer responsabilidades legales y, posiblemente, una reparación económica por los daños causados a su imagen.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.