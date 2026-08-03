Por: El Espectador

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En la mañana de este lunes 3 de agosto, el Ministerio de Justicia fue víctima de un ataque cibernético mediante un virus tipo ‘ransomware’. A través de un comunicado oficial, la cartera señaló que se trató de un ataque que afectó infraestructura tecnológica y la disponibilidad de algunos servicios.

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“Rechazo de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes para que adelanten con la mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, aseguró la ministra encargada, Cielo Rusinque.

El Ministerio de Justicia explicó que inmediatamente después de detectar el ataque se activaron los protocolos de ciberseguridad y contención. El procedimiento incluyó el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar su propagación. Asimismo, la cartera adelanta un trabajo con el Ministerio de las TIC y demás autoridades competentes en la materia para determinar el alcance del daño y avanzar en la recuperación de los sistemas y servicios afectados.

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“No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica”, agregó la ministra del gobierno saliente.

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Aún así, el Ministerio añadió que al momento del ataque, la entidad contaba con un esquema y mecanismos de seguridad y respuesta, que fueron activados de manera inmediata para contener al máximo la situación. Hasta el momento se adelantan las investigaciones y se darán a conocer resultados a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia designado por el gobierno entrante, Iván Cancino, también confirmó el ataque a través de sus redes sociales. “Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia. Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, señaló.

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