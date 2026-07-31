Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El recién designado ministro de Justicia por el presidente electo Abelardo de la Espriella se distanció públicamente de una de las propuestas más controvertidas del nuevo jefe de Estado: la implementación de la cadena perpetua para delitos graves cometidos contra menores de edad. Mientras que De la Espriella ha reafirmado con insistencia su intención de fortalecer la política de seguridad incrementando las penas, incluso señalando en redes sociales que dará instrucciones para que su gobierno impulse estas medidas, el futuro ministro ha planteado reservas sobre su eficacia. Según lo que expresó durante el tercer Consejo de Ministros designados, el endurecimiento de las condenas será un eje central de la administración que comenzará el próximo 7 de agosto, con la promesa de garantizar una "justicia pronta" y que los responsables "no vuelvan a ver la libertad mientras vivan".

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, el jefe de la cartera de Justicia, identificado en el texto por posturas anteriores y no por nombre, enfatizó que no comparte la idea de la cadena perpetua. Explicó que, desde hace seis años, su visión jurídica y constitucional lo lleva a defender que el sistema penal debería dar prioridad a la calidad de la investigación, el juzgamiento y la sanción, antes que a un simple aumento de las penas. Del mismo modo, señaló que penas más severas no son una solución por sí mismas a los problemas de criminalidad, y considera que existen herramientas mejores para castigar y prevenir delitos graves.

Este desacuerdo representa uno de los primeros puntos de debate en el gabinete entrante, reflejando matices en la política criminal que empezarán a evidenciarse con el desarrollo del nuevo gobierno. De acuerdo con lo divulgado durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella buscará reformar el sistema penal para imponer cadena perpetua a quienes comentan delitos como abuso y homicidio de menores, argumentando que dichos crímenes merecen las máximas sanciones permitidas. Sin embargo, la perspectiva del ministro de Justicia abre la discusión sobre los caminos con los que el Congreso y el ejecutivo impulsarán reformas judiciales y de seguridad, y sobre si el endurecimiento de penas finalmente será el mecanismo preferido para enfrentar la criminalidad y proteger los derechos de las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué opinó el ministro de Justicia sobre la cadena perpetua para abusadores de menores?

El ministro designado de Justicia expresó que no está de acuerdo con la implementación de la cadena perpetua, ya que considera que aumentar las penas no es suficiente para resolver los problemas de criminalidad. Según su postura, la prioridad debe estar en mejorar la investigación y el juzgamiento de los casos para que realmente se sancione a los responsables, en vez de enfocarse solo en el castigo extremo.

¿Cuál es la propuesta de Abelardo De La Espriella para los delitos contra menores de edad?

De acuerdo con sus declaraciones públicas, Abelardo De la Espriella propone endurecer las penas, instaurando la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves como asesinato y abuso de menores de edad. Él defiende que estos crímenes requieren las máximas sanciones posibles y ha anunciado que su gobierno impulsará esta reforma tan pronto asuma el mando.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.