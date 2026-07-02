Por: Canal Uno

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El abogado Iván Cancino, líder del empalme en el sector Justicia del gobierno entrante, aseguró que el proceso de transición ya tiene recopilada cerca del 80 % de la información de las entidades que estarán bajo revisión y afirmó que uno de los principales objetivos será dejar un diagnóstico detallado sobre el estado en que serán recibidas.

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Durante su entrevista Personajes, Cancino explicó que el trabajo comenzó hace más de seis meses y abarca la revisión del Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

“Aquí vamos a cubrir el 100 % de las entidades del Estado”, afirmó el abogado, al señalar que el proceso busca consolidar un “libro blanco” con las principales observaciones y aspectos que deberán atenderse durante la nueva administración.

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Aunque indicó que mantiene una buena percepción sobre varios de los actuales funcionarios del sector, reconoció que la mayor atención estará puesta en la Uspec, debido al volumen de contratación y de recursos que administra.

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Cancino también se refirió a las prioridades del próximo gobierno en materia de justicia. Entre ellas mencionó la necesidad de enfrentar el hacinamiento carcelario, fortalecer la resocialización de las personas privadas de la libertad y mejorar las condiciones del sistema penitenciario.

En ese sentido, aseguró que la propuesta de construir megacárceles no busca aumentar el número de personas encarceladas, sino ofrecer una respuesta a los problemas estructurales que enfrenta el sistema y evitar que desde las cárceles continúen operando organizaciones criminales.

El líder del empalme agregó que otra de las prioridades será fortalecer la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, respetando la independencia de los poderes públicos y promoviendo un trabajo articulado con las altas cortes y demás instituciones.

Finalmente, anticipó que la inteligencia artificial y la modernización tecnológica harán parte de las apuestas del próximo gobierno para fortalecer el funcionamiento del sistema de justicia, aunque señaló que esos anuncios serán presentados oficialmente una vez inicie la nueva administración.

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