Gustavo Petro planteó que todas las reuniones de empalme sean transmitidas en vivo por televisión para que los ciudadanos puedan seguir de cerca el intercambio de información entre ambos equipos.

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La propuesta surgió después de que el equipo del presidente electo insistiera en que las reuniones fueran públicas, quedaran grabadas y tuvieran acceso a la información, con el propósito de garantizar la transparencia durante la transición del poder. La iniciativa también contempla que exista un registro de cada encuentro, salvo en los casos en que la información esté protegida por razones de seguridad nacional.

Petro hizo la propuesta por medio de su cuenta de X, desde donde manifestó su respaldo a la iniciativa mientras cumple una agenda internacional en Roma y no participó en la instalación del proceso de empalme. Allí escribió: “Soy partidario que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”.

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Cabe resaltar que el primer encuentro entre los equipos de transición se llevó a cabo este jueves 2 de julio en la Casa de Nariño. La delegación del Gobierno saliente estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras que el presidente electo designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como coordinador del proceso.

El cronograma contempla la instalación de 22 mesas técnicas y la participación de cerca de 1.300 funcionarios y delegados, quienes revisarán durante las próximas semanas el estado financiero, administrativo, jurídico y contractual de las entidades públicas. Las reuniones sectoriales se extenderán hasta el 27 de julio y la consolidación de la información deberá concluir antes del 24 de ese mes.

Durante la instalación del empalme, José Manuel Restrepo insistió en que el proceso debe desarrollarse con absoluta apertura frente a la ciudadanía. En ese contexto afirmó: “Requerimos absoluta transparencia, compromiso y entrega de información de parte del Gobierno actual”. Además, añadió que el propósito es que “los colombianos deben conocer cómo se desarrolla la entrega del Gobierno”.

Además de solicitar la transmisión pública de las reuniones, el equipo del presidente electo propuso crear un canal permanente de comunicación entre los coordinadores de ambos Gobiernos, emplear formatos unificados para la entrega de documentos, establecer protocolos sobre la información reservada y contar con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría como entidades garantes del proceso.

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