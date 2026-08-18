Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un camión cargado con asistencia humanitaria, con destino a Pereira, fue sancionado por exceder el peso permitido en la estación de pesaje Cocora, ubicada en el corredor vial Girardot–Ibagué–Cajamarca (GICA). De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la infracción fue detectada automáticamente por el sistema de control que opera en la vía. Sin embargo, dicha entidad aseguró que la multa derivada de esta infracción no recaerá sobre quienes transportaban la ayuda humanitaria, pues será asumida directamente por el concesionario responsable del tramo vial en cuestión.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho, ocurrido el domingo 16 de agosto, puso sobre la mesa la urgencia de revisar los procedimientos de control en los corredores viales cuando se presentan situaciones de emergencia. Tras la imposición automática de la sanción en el punto de pesaje, la ANI intervino rápidamente para esclarecer lo sucedido y dialogar con la concesión GICA. Como resultado de esta gestión, se acordó implementar un mecanismo de respaldo, de modo que los costos y trámites no frenen el avance de los suministros destinados a las personas que requieren ayuda, tal como informó la ANI en sus canales oficiales.

No fue un episodio aislado. En el municipio de Planeta Rica, Córdoba, también se presentó una situación similar bajo la jurisdicción de la concesión Ruta del Mar, donde otro camión que trasladaba insumos humanitarios fue sancionado siguiendo el mismo procedimiento. Frente a la repetición de estos casos, las autoridades de transporte, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), tomaron medidas para modificar los procedimientos y evitar nuevas dificultades en el traslado de ayuda.

En medio de la polémica y ante la necesidad de agilizar la atención a los más afectados por el reciente sismo, el Ministerio de Transporte decidió que no se tramitarán ni cobrarán comparendos económicos originados por el traslado de cargas humanitarias. De acuerdo con lo anunciado oficialmente, esta directriz busca asegurar que la entrega de donaciones y víveres llegue sin retrasos ni trabas logísticas a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la ANI reiteró que los comparendos elaborados durante el traslado de ayuda serán anulados y que los transportadores no tendrán que enfrentar sanciones económicas. De igual manera, la agencia está difundiendo de forma urgente las nuevas directrices y excepciones a todos los concesionarios viales, para que los operarios de las estaciones de pesaje, peajes y puntos de control apliquen adecuadamente los protocolos y eviten futuras sanciones injustificadas, asegurando así la continuidad de la labor humanitaria.

¿Por qué no se cobran comparendos a camiones que transportan ayuda humanitaria en Colombia?

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Transporte y la ANI, los comparendos a vehículos que llevan carga humanitaria no se tramitan ni se cobra su valor durante situaciones de emergencia. Esta decisión busca facilitar el paso y la entrega oportuna de ayuda, garantizando que las organizaciones y transportadores puedan cumplir con su labor social sin obstáculos administrativos o financieros.

¿Cómo actúan las autoridades frente a sanciones automáticas durante contingencias humanitarias?

La ANI, en coordinación con la concesión vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), interviene para aclarar las infracciones automáticas y coordinar la anulación administrativa de los comparendos. Al mismo tiempo, se socializan las directrices de excepción con todos los involucrados en peajes, estaciones de pesaje y puntos de control, para evitar que se repitan sanciones similares durante emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.