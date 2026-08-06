La infraestructura que conectó territorios, impulsó la movilidad y acercó oportunidades a miles de colombianos fue la protagonista de la Gran Gala de las Obras que Transforman a Colombia, escenario elegido para la audiencia pública de rendición de cuentas del sector transporte 2022-2026.

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El evento, realizado en Bogotá, reunió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, junto con los directivos de las principales entidades del sector, quienes presentaron los resultados alcanzados durante el cuatrienio. La iniciativa buscó destacar el impacto de las obras más allá de las cifras, resaltando las historias y beneficios que han llegado a las comunidades gracias a los proyectos ejecutados.

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Durante la apertura, el sector recordó algunos de los principales avances alcanzados en estos últimos cuatro años, entre ellos:

La construcción y mejoramiento de carreteras.

La recuperación del sistema ferroviario.

La modernización de aeropuertos.

El fortalecimiento de puertos.

El impulso a la navegabilidad de los ríos, con el objetivo de conectar regiones históricamente apartadas y facilitar el acceso a nuevas oportunidades.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega simbólica de reconocimientos a proyectos destacados liderados por las entidades adscritas al sector.

Instituto Nacional de Vías (Invías)

Resaltó iniciativas relacionadas con conectividad rural, infraestructura fluvial, recuperación vial y mecanismos innovadores de financiación. Entre las obras destacadas estuvieron el puente Mendihuaca, el puente La Uribe, el puente Necoclí, el Kilómetro 18 de la vía al Llano, la Variante de Ciénaga y el Túnel Daza.

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Reconoció proyectos ferroviarios como La Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito y Sogamoso-Paipa, así como el inicio de obras estratégicas como ALO Sur, Accesos Norte y el corredor Estanquillo-Popayán. También sobresalieron iniciativas aeroportuarias y portuarias que fortalecen la conectividad del país.

Aeronáutica Civil

Presentó avances en modernización tecnológica, mejoramiento de pistas, nuevas rutas aéreas y renovación de infraestructura aeroportuaria. Entre los proyectos más destacados se encuentra el fortalecimiento de la Red Nacional de Vigilancia Aérea, una iniciativa que contempla la modernización de radares en ocho puntos estratégicos del país: Carepa, Tubará, Cerro Maco, La Viga, Cali, Picacho, Mitú y Leticia. Estas inversiones contribuyen a mejorar la seguridad operacional y la cobertura de vigilancia aérea en regiones clave como el Caribe, la Amazonía y el oriente colombiano.

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Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT)

Destacó tres estudios estratégicos que buscan sentar las bases de la infraestructura del futuro en Colombia. La entidad resaltó la prefactibilidad para la optimización de la conexión Bogotá-Soacha, la conexión férrea Andes-Orinoquía entre Villavicencio y Puerto Gaitán y el Corredor Interoceánico, iniciativas que apuntan a mejorar la movilidad, fortalecer la integración logística entre regiones y potenciar la competitividad del país mediante proyectos de largo plazo que podrían transformar la conectividad nacional en los próximos años

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Puso en primer plano iniciativas orientadas a proteger la vida de los actores viales y fortalecer la cultura de la prevención en las carreteras del país. Fue reconocida la campaña ‘Rutas vivas y acciones pedagógicas’, una estrategia enfocada en promover comportamientos seguros y fortalecer la infraestructura vial desde una perspectiva educativa. Asimismo, la entidad resaltó programas como ‘Educación vial para la vida’, ‘Bicidestrezas’ y ‘Condudestrezas’ por su contribución a la formación de ciudadanos más conscientes y responsables en las vías.

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Superintendencia de Transporte

Destacó acciones orientadas al fortalecimiento del sistema portuario y a la protección de los usuarios de los diferentes modos de transporte. Durante la gala, la entidad entregó reconocimientos en las categorías ‘Fortalecimiento portuario’ y ‘Cultura del buen servicio’, iniciativas que buscan resaltar las buenas prácticas del sector y promover estándares más altos de calidad en la atención a los ciudadanos.

La ministra María Fernanda Rojas también entregó reconocimientos especiales a proyectos relacionados con la protección de la fauna, el impacto social de la infraestructura y las transformaciones regulatorias que beneficiaron a los transportadores.

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La ministra Rojas aseguró que el principal legado del sector no se mide únicamente por los kilómetros construidos o las obras entregadas, sino por las oportunidades que estas generan para las comunidades y las regiones del país. Con este balance, el Gobierno presentó los resultados de cuatro años de gestión en materia de transporte e infraestructura, destacando el papel de las obras como herramientas para fortalecer la conectividad, el desarrollo y la integración territorial de Colombia.

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