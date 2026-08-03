Por: Noticiero 90 minutos

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La revisión tecnomecánica en Colombia podría experimentar transformaciones significativas en los próximos meses, de acuerdo con los datos publicados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El propósito principal de la propuesta es modernizar el sistema de inspección vehicular implementando procedimientos más estrictos, además de introducir nuevos criterios técnicos y una mayor supervisión sobre los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). Es importante recalcar que, actualmente, estos cambios aún no se han puesto en práctica y todavía se encuentran en una etapa de consulta pública, lo que significa que la ciudadanía y los actores involucrados tienen la oportunidad de participar con sus observaciones antes de que las normas definitivas sean adoptadas.

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La revisión tecnomecánica, junto con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la licencia de conducción, es uno de los documentos exigidos para poder circular legalmente por el territorio colombiano. Este trámite debe realizarse anualmente para certificar que el vehículo cumple con los estándares mínimos de seguridad establecidos y no supera los límites de emisiones contaminantes autorizados. El valor a pagar por la revisión depende del tipo de vehículo, su antigüedad, el centro habilitado y la ciudad donde se lleve a cabo; según lo presentado, los costos varían entre $205.052 y $232.819 para motocicletas y entre $300.031 y $348.419 para vehículos particulares. La no renovación de este certificado está penalizada con una multa cercana a $633.200 y la inmovilización inmediata del automotor.

El proyecto de actualización responde al objetivo de fortalecer la seguridad vial nacional y acercar al país a estándares internacionales, en línea con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Entre las modificaciones propuestas se incluye la extensión de la obligación de inspección a remolques, semirremolques y motocicletas con sidecar; ajustes en los procedimientos de revisión con mayor rigor; implementación de criterios específicos para vehículos siniestrados, modificados y para la certificación del estado inicial del automóvil al ingresar al mercado. Además, se plantea el desarrollo de manuales técnicos para definir cada inspección y para la vigilancia a los CDA, con el fin de que los procesos sean uniformes y confiables.

El proceso de consulta pública ha sido dividido en dos fases principales: la primera, entre 1 de julio y 30 de agosto de 2026, tratará sobre el esquema general y el manual de procedimientos; la segunda, del 24 de agosto al 23 de octubre de 2026, se centrará en los manuales para vehículos especiales y en la supervisión de los centros diagnósticos. Cuando finalice este ciclo participativo, el Ministerio de Transporte anunciará la fecha en la que comenzarán a regir los nuevos lineamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios propuestos para la revisión tecnomecánica en Colombia?

Las modificaciones contemplan la inclusión de nuevos tipos de vehículos en la obligación de revisión, ajustes en los procedimientos para hacerlos más estrictos y la incorporación de criterios para vehículos siniestrados o modificados. Además, se establecerán manuales técnicos y mecanismos de inspección y control a los Centros de Diagnóstico Automotor, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

¿Cuándo se implementarían los nuevos lineamientos de la revisión tecnomecánica en Colombia?

La propuesta continúa en fase de consulta pública hasta octubre de 2026. Solo después de finalizar este proceso, el Ministerio de Transporte definirá la fecha exacta de entrada en vigencia de las nuevas normativas y manuales actualizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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