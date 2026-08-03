El mercado automotor colombiano mantiene un fuerte crecimiento en 2026 y, por primera vez, el Tesla Model Y se consolidó como el vehículo más vendido del país.

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Según el más reciente informe de la Andi y Fenalco, este modelo lideró las matrículas tanto en julio, con 1.795 unidades, como en el acumulado entre enero y julio, con 10.259 registros, superando a referencias tradicionales como el Kia Picanto y la Renault Duster.

En total, durante los primeros siete meses del año se matricularon 186.253 vehículos nuevos, cifra que representa un incremento de 44,5% frente al mismo periodo de 2025.

Por marcas, Kia continúa siendo la líder del mercado con 24.483 unidades vendidas, seguida por Renault, con 18.583, y Toyota, con 15.916. Chevrolet y Mazda completan el grupo de las cinco marcas con mayor participación.

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Sin embargo, el mayor crecimiento lo registró Tesla, que pasó de vender apenas nueve vehículos entre enero y julio de 2025 a 12.061 en el mismo periodo de 2026.

El segmento de vehículos eléctricos e híbridos también mostró un desempeño sobresaliente.

Según Andemos, entre enero y julio se matricularon 83.447 unidades, un crecimiento de 98,4% frente al año anterior. Tesla lideró esta categoría, seguida por Toyota, Suzuki, Kia y BYD.

No obstante, la marca china Deepal fue la de mayor expansión, al pasar de comercializar un solo vehículo a 1.410 unidades en un año.

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