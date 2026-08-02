Elegir un carro nuevo se ha convertido en una decisión cada vez más compleja por la amplia oferta de modelos disponibles y el crecimiento de las tecnologías de electrificación. En ese panorama, los vehículos híbridos siguen ganando terreno al combinar un menor consumo de combustible con costos de uso más bajos que los de un vehículo tradicional.

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Precisamente, el medio especializado U.S. News & World Report publicó los resultados de los premios ‘Best Cars for the Money 2026′, un estudio que reconoce los vehículos con la mejor relación entre calidad, equipamiento, eficiencia y costo de propiedad. Entre los ganadores aparecen varios modelos que actualmente hacen parte del portafolio de marcas presentes en Colombia.

¿Cuáles son los mejores carros híbridos de 2026?

Luego de evaluar aspectos como el precio de compra, el consumo de combustible, el equipamiento, la confiabilidad y los costos estimados de mantenimiento, el estudio eligió cinco modelos como los mejores en sus respectivas categorías:

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Hyundai Elantra Hybrid 2026.

Toyota Camry 2026.

Kia Niro 2026.

Kia Sportage Hybrid 2026.

Mazda CX-90 PHEV 2026.

Cada uno fue destacado por ofrecer un equilibrio entre desempeño, tecnología y economía para el propietario.

El Hyundai Elantra Hybrid 2026 fue reconocido como el mejor híbrido compacto por quinto año consecutivo, consolidándose como una de las referencias del segmento.

Según el estudio, su principal fortaleza es que, aunque cuesta cerca de 3.000 dólares más que la versión con motor a gasolina, puede alcanzar un consumo de hasta 54 millas por galón (mpg) en conducción combinada. A eso se suman un habitáculo amplio, abundante tecnología y una de las garantías más extensas del mercado.

El Toyota Corolla Hybrid fue el finalista de esta categoría.

El Toyota Camry 2026 recibió el reconocimiento como el mejor sedán híbrido mediano.

El informe destaca que toda la gama del modelo ya cuenta con motorización híbrida y parte de un precio cercano a los 29.000 dólares. Además, ofrece tracción total opcional, bajos costos de propiedad y un destacado nivel de seguridad y espacio interior.

En el segundo lugar quedó el Honda Accord Hybrid.

La marca surcoreana fue la que más premios obtuvo en la edición 2026 gracias a dos de sus vehículos híbridos.

El Kia Niro 2026 fue elegido como el mejor SUV híbrido subcompacto por ofrecer un consumo de hasta 53 mpg, un interior amplio, buen nivel de equipamiento y una garantía competitiva.

Por su parte, el Kia Sportage Hybrid 2026 fue seleccionado como el mejor SUV híbrido compacto. El estudio resaltó su reciente actualización de diseño, un consumo de hasta 42 mpg, el amplio espacio para pasajeros y un precio inferior al de varios de sus principales competidores.

Los finalistas fueron el Toyota Corolla Cross Hybrid y el Hyundai Tucson Hybrid, respectivamente.

En la categoría de SUV híbridos enchufables medianos, el ganador fue el Mazda CX-90 PHEV 2026.

El modelo incorpora un sistema híbrido enchufable de 323 caballos de potencia, una batería de 17,8 kWh y una autonomía de hasta 26 millas en modo totalmente eléctrico. Además, cuenta con tres filas de asientos y un enfoque dirigido a familias que buscan mayor comodidad.

De acuerdo con U.S. News & World Report, uno de sus mayores atractivos es el bajo costo de propiedad frente a otros vehículos de su categoría, especialmente cuando el propietario aprovecha la recarga frecuente de la batería.

¿Cómo se eligieron los mejores carros híbridos?

U.S. News & World Report explicó que los premios ‘Best Cars for the Money 2026′ buscan identificar los vehículos que ofrecen la mejor combinación entre calidad y valor para el comprador.

Para elaborar el ranking, el medio tuvo en cuenta las calificaciones editoriales de cada vehículo y variables como el precio, los costos de propiedad, el consumo de combustible, la confiabilidad, el equipamiento y la experiencia de conducción.

(Ver también: Carros híbridos enchufables ganan terreno en Colombia; hay punto que seduce a compradores)

En total se analizaron 20 categorías, una cifra superior a la de años anteriores, con el propósito de responder a las diferentes necesidades de los consumidores. Entre las ocho marcas reconocidas, Kia fue la más premiada, seguida por Hyundai, Toyota y Mazda, fabricantes que también tienen presencia en el mercado colombiano con varios de los modelos destacados.

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