Durante 2026, uno de los mercados que más se ha reactivado es el de los vehículos usados, pues por el alto costo de los carros nuevos, muchas personas prefieren buscar automóviles que estén en buenas condiciones y su precio no sea tan alto.

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Sin embargo, hay muchas cuestiones que quienes están buscando carro deben tener en cuenta, ya que no es solo que esté en buenas condiciones en su exterior, ya sea en la pintura, llantas y chasis, sino sobre todo en el interior, puesto que un mal funcionamiento puede hacer que el comprador pierda mucha plata.

Andarlo para sentirlo, escuchar el motor, sentir la suspensión y más son cuestiones clave a la hora de adquirir un vehículo usado para que luego no le toque invertir y gastar mucho tiempo metido en un taller.

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Qué carros no recomiendan comprar

Ahora, hay algunos vehículos que suelen fallar más que otros por su fabricación y más y por eso los mecánicos no los recomiendan, sino que prefieren otras opciones.

Por ejemplo, la página Newmans Cars, que es de un taller en Bogotá, mostró tres vehículos que no recomiendan porque suelen tener algunas complicaciones o los repuestos son muy caros y difíciles de conseguir.

Según este taller, los tres vehículos que no se deberían tener tan en cuenta son:

MG3: fallas en la caja automática, fallas en la mecatrónica y desgaste prematuro en el embrague.

fallas en la caja automática, fallas en la mecatrónica y desgaste prematuro en el embrague. Chevrolet Tracker: motor con el turbo suele presentar fallas de forma seguida.

motor con el turbo suele presentar fallas de forma seguida. Chevrolet Equinox: tiene mucha devaluación y los repuestos son costosos.

@newmanscars 🚗 Sé que esto va a levantar polémica y muchos no van a estar de acuerdo conmigo… pero aquí van 3 carros que yo NO compraría en 2026. El mercado de autos está cambiando rápido y hoy en día no solo importa el precio de vitrina, sino el costo de mantenerlo y qué tan rápido consigues los repuestos si te deja tirado. ¿Cuál carro NO comprarías tú? ♬ sonido original – Mi Taller de Confianza

Ahora, también vale la pena destacar que no todos los vehículos de esos modelos presentan las mismas fallas, puesto que también depende de cada cuánto se lleve a mantenimiento, la forma de manejo y más, pero igual sí pueden molestar más que otros.

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Por eso mismo es que cuando vaya a comprar un vehículo usado, lo mejor es investigar muy bien cuál es la mejor opción y, cuando haya elegido uno, llevarlo a un peritaje para que lo revisen a fondo y así conozca el estado real del mismo, que puede ser una garantía importante.

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