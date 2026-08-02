Quienes tienen un carro de marcas como Chevrolet, Renault, Mazda, Kia o Toyota recibieron una buena noticia en Colombia. Si están pensando en vender su vehículo para cambiarlo por uno más nuevo, tienen mayores probabilidades de encontrar comprador, ya que esas cinco marcas son las que más movimiento registran en el mercado de usados.

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Así lo muestran las más recientes cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), que evidencian un crecimiento sostenido en la compra y venta de vehículos de segunda mano durante 2026.

Entre enero y junio de este año se realizaron 505.574 traspasos de vehículos, lo que representa un incremento del 4,2 % frente al mismo periodo de 2025. Los meses con mejor comportamiento fueron marzo, con un crecimiento del 12,1 %, y febrero, con una variación positiva del 6,9 %, reflejando el buen momento que vive este segmento del mercado.

Las cifras también revelan cuáles son las marcas que más facilidad tienen para venderse:

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Chevrolet lidera ampliamente el listado con 124.379 traspasos durante el primer semestre del año.

Le siguen Renault, con 79.880

Mazda, con 44.534

Kia, con 36.222

y Toyota, con 33.484.

En conjunto, estas cinco marcas concentran más del 63 % de todas las transacciones de vehículos usados que se hacen en Colombia, lo que demuestra su alta demanda entre quienes buscan comprar un automóvil de segunda mano.

El buen comportamiento del mercado responde a varios factores. Según Andemos, la mayor disponibilidad de vehículos por la renovación de flotas empresariales, la estabilización de los precios, mejores opciones de financiación y el crecimiento de las plataformas digitales especializadas han impulsado las ventas.

Los automóviles tradicionales siguen siendo los más buscados, con 264.552 traspasos, equivalentes al 52,3 % del mercado. Sin embargo, el segmento que más crece es el de los vehículos utilitarios, especialmente las SUV, que registraron 141.659 operaciones, un aumento del 11,5 % frente al año anterior.

En cuanto a las regiones, Bogotá continúa siendo el principal centro del mercado de usados, con 155.986 traspasos, equivalente al 30,9 % del total nacional. Le siguen Cali, con 36.594 operaciones, y Envigado, con 34.890.

El dinamismo del sector incluso motivó a Usados Renting Colombia a abrir una nueva sede en Bogotá. La compañía, que vendió más de 15.000 vehículos durante 2025, explicó que el crecimiento de la demanda en la capital respalda esta expansión.

“Bogotá concentra casi un tercio de las operaciones de vehículos usados del país, lo que refleja un mercado amplio y una demanda creciente por alternativas confiables”, afirmó Santiago Vélez, líder de Usados Renting Colombia.

Para quienes poseen un Chevrolet, Renault, Mazda, Kia o Toyota, el panorama resulta favorable: la alta rotación de estas marcas aumenta las posibilidades de vender el vehículo con mayor rapidez, especialmente en un mercado que sigue creciendo y donde los compradores priorizan modelos con historial verificado, buen estado mecánico y respaldo en el proceso de compra.

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