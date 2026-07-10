Por: VALORA ANALITIK

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Una de las principales incógnitas frente al Gobierno de Abelardo De la Espriella era la posible implementación del cobro de peajes para motociclistas en Colombia. Sobre este tema, la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, fijó la posición de la administración entrante y descartó que se contemple aplicar esta medida a quienes se movilizan en moto por las carreteras del país.

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En una entrevista con El Tiempo, Noguera aseguró que el Gobierno no considera viable establecer peajes para motocicletas. Según explicó, esta decisión responde a uno de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y se mantendrá como parte de la política del nuevo Ejecutivo en materia de movilidad y transporte.

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“Peajes a las motos no los vemos posibles”, afirmó la ministra designada, al señalar que la discusión sobre el eventual cobro ha generado inquietudes entre los motociclistas, especialmente por el impacto económico que podría representar para quienes utilizan este medio de transporte para trabajar, estudiar o desplazarse diariamente.

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Seguridad vial y cultura ciudadana serán prioridades

Aunque el Gobierno entrante no prevé cobrar peajes a las motocicletas, Noguera indicó que uno de los principales retos del Ministerio de Transporte será fortalecer la seguridad vial y promover una mayor cultura ciudadana entre los actores viales. La funcionaria sostuvo que la reducción de los siniestros de tránsito dependerá tanto de las acciones institucionales como del cumplimiento de las normas por parte de conductores, pasajeros y peatones.

La ministra designada enfatizó que los motociclistas deben reconocer los riesgos asociados a la circulación sin respetar las disposiciones de tránsito. En ese sentido, advirtió que el incumplimiento de las normas puede derivar en consecuencias graves, por lo que será necesario reforzar los procesos de pedagogía, prevención y control en las vías del país.

Noguera también señaló que la tecnología tendrá un papel relevante en la estrategia de seguridad vial. Entre las herramientas que podrían fortalecer la prevención mencionó la señalización, los reductores de velocidad y las cámaras de monitoreo, elementos que permiten identificar comportamientos de riesgo y mejorar las condiciones de circulación en corredores urbanos y rurales.

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Asimismo, el Ministerio de Transporte buscará impulsar campañas orientadas a promover el respeto por los límites de velocidad, el uso adecuado de los elementos de protección y el cumplimiento de las normas de tránsito.

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