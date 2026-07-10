Abelardo de la Espriella no se quedó de brazos cruzados tras el freno protocolario que le puso el Gobierno Petro. Apenas unas horas después de que la Casa de Nariño le notificara por carta que no tiene la competencia para autorizar una posesión en una guarnición militar, el equipo del mandatario electo contraatacó con una jugada jurídica ante el Congreso de la República para intentar salirse con la suya y trasladar el evento del 7 de agosto fuera de Bogotá.

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A través de una carta formal firmada por Mariana Pacheco Montes, coordinadora de empalme del sector de Relaciones Exteriores del movimiento Defensores de la Patria, el gobierno entrante le solicitó un concepto institucional exprés a los secretarios del Senado, Diego Alejandro González, y de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. En el documento, fechado el 9 de julio de 2026, el equipo de De la Espriella pide claridad absoluta sobre las facultades reales que tiene el legislativo para cambiar su sede habitual.

El equipo de empalme se pegó del artículo 192 de la Constitución y de los artículos 9 y 33 de la Ley 5 de 1992, que son las normas que precisamente contemplan la posibilidad de que el Congreso traslade su sede a otro lugar del país si existe un acuerdo previo entre ambas cámaras. Con este argumento bajo el brazo, le formularon tres preguntas clave a los secretarios: si el Congreso puede sesionar fuera de la capital para este acto, cuál es el quórum necesario para conformar el Congreso pleno para un evento que es puramente solemne y no requiere votaciones, y cuál es el procedimiento exacto para tramitar este traslado a partir del próximo 20 de julio, día en que se instala el nuevo Congreso.

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Con esta petición, De la Espriella busca que los secretarios de las corporaciones le den luz verde y le tracen la ruta logística antes de que entren los nuevos congresistas, argumentando que necesitan planear con urgencia y anticipación todos los detalles de seguridad y protocolo. La pelota queda ahora en la cancha del Congreso, que deberá decidir si le patrocina el deseo al presidente electo de estrenar su mandato presidencial lejos del tradicional Capitolio Nacional.

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