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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jul 10, 2026 - 8:24 am

La organización de la polémica posesión presidencial del próximo 7 de agosto acaba de sufrir un fuerte frenazo institucional. Por medio de una carta oficial conocida en primicia por la mesa de trabajo de 6AM W, liderada por Julio Sánchez Cristo, la Presidencia de la República le notificó de manera formal y tajante al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que su ceremonia de investidura no se podrá llevar a cabo en una base militar, tal como se venía rumorando, sino que deberá ceñirse estrictamente a lo que ordena la ley tradicional del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.

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