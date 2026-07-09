Carolina Gómez es una reconocida periodista y presentadora de Red+ Noticias, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional cubriendo la actualidad política y nacional. Su trabajo en televisión la ha convertido en una de las caras más visibles del canal, con experiencia en la conducción de emisiones informativas y entrevistas a figuras del ámbito público.

Sigue a PULZO en Discover

Con su designación como vocera oficial del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, Gómez dará el salto del periodismo a la función pública. A partir del 7 de agosto será una de las dos personas autorizadas para comunicar las decisiones y posiciones oficiales del Ejecutivo ante los medios de comunicación y la ciudadanía.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.