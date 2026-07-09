El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia y explicó cuál será el papel de la Fuerza Pública durante el periodo de transición hacia el nuevo Gobierno. Sus declaraciones se conocieron este jueves durante la rendición de cuentas del sector Defensa, en la que hizo énfasis en el respeto por las decisiones de las autoridades electorales y por el orden constitucional.

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Durante su intervención, Sánchez sostuvo que las instituciones armadas mantendrán su actuar conforme a la Constitución y que la cadena de mando seguirá intacta hasta el momento en que se produzca el relevo presidencial. En ese sentido, recordó que el presidente Gustavo Petro continuará ejerciendo sus funciones hasta el 6 de agosto, mientras que Abelardo de la Espriella asumirá el cargo a partir del 7 de ese mismo mes.

#Atención | “Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto”, dijo el general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa del Gobierno Petro. Además, agregó que la función de la fuerza pública es “cumplir la constitución y la ley ”.… pic.twitter.com/t9ghsRqLIS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 9, 2026

Con esa declaración, el jefe de la cartera de Defensa buscó despejar las dudas que pudieran existir sobre el comportamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía en medio del cambio de Gobierno. Según explicó Sánchez, la misión de esas instituciones no depende del ambiente político o del resultado de las elecciones, sino del cumplimiento estricto de la Constitución y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

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El ministro añadió que el sector Defensa actuará con apego a la legalidad y reiteró que el reconocimiento del mandatario electo responde a lo dispuesto por las autoridades electorales. En esa línea, insistió en que la Fuerza Pública tiene la obligación de garantizar la estabilidad institucional y el respeto por la democracia.

“Respetar esa decisión de la autoridad electoral, respetar esa decisión que tomaron los colombianos en las urnas, y eso confirma aún más que la Fuerza Pública, el sector defensa, es garante de la democracia”, expresó Sánchez al referirse al papel de las instituciones durante la transición presidencial.

Asimismo, el ministro explicó que, mientras Gustavo Petro permanezca como presidente de la República, las Fuerzas Militares y la Policía seguirán acatando las instrucciones impartidas por el jefe de Estado, siempre que estas estén ajustadas a la Constitución y la ley. Una vez Abelardo de la Espriella tome posesión del cargo, esa subordinación pasará al nuevo mandatario, conforme lo establece el ordenamiento jurídico.

En ese contexto, el jefe de la cartera de Defensa recalcó que la misión del sector no cambia con el debate político ni con las diferencias entre sectores, sino que permanece enfocada en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. De acuerdo con Sánchez, ese principio ofrece garantías sobre la continuidad institucional durante el relevo presidencial.

“¿Cuál es el papel de la fuerza pública? Pues cumplir la Constitución y la ley. ¿Cuál es el papel del sector defensa? Pues apegarse a la Constitución y la ley, nada más”, concluyó el ministro de Defensa al reiterar que la actuación de las autoridades estará guiada exclusivamente por el marco constitucional durante el cambio de Gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.