La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizó la salida del país de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien viajó a España para cumplir una agenda internacional relacionada con el proceso de paz. Como parte de la decisión, el exjefe de las Farc deberá presentarse personalmente ante esa jurisdicción una vez regrese a Colombia.

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(Vea también: “Yo soy máximo responsable”: la frase que marcó audiencia de exmilitares en la JEP)

La información fue difundida por Caracol Radio, que reveló el documento mediante el cual la JEP dio luz verde al desplazamiento internacional del compareciente.

¿Qué está haciendo ‘Timochenko’ en España?

Según la información conocida por ese medio, Londoño participa en diferentes actividades en Madrid y otras ciudades españolas, invitado por la organización Izquierda Unida, en el marco del Seminario sobre el trabajo entre Europa y la comunidad de países.

La agenda se extenderá hasta el próximo 12 de julio y hace parte de los eventos relacionados con la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz.

A través de su cuenta en X, el excomandante guerrillero confirmó su presencia en España y explicó que el viaje busca reafirmar apoyos para la implementación integral del Acuerdo Final y el cumplimiento de las decisiones de la JEP.

“Como signatario del Acuerdo Final de Paz, me encuentro en Madrid reafirmando apoyos para su implementación integral y el cumplimiento de las sentencias de la JEP, en el marco de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo”, escribió.

¿Cuándo deberá regresar ‘Timochenko’ a Colombia?

La autorización expedida por la JEP establece que, una vez concluya su agenda internacional, Rodrigo Londoño deberá presentarse personalmente ante ese tribunal el 14 de julio, como parte de las obligaciones derivadas de su condición de compareciente.

1 de 2 Como signatario del Acuerdo Final de Paz, me encuentro en Madrid reafirmando apoyos para su implementación integral y el cumplimiento de las sentencias de la JEP, en el marco de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo. pic.twitter.com/KbjPXqnUXr — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) July 9, 2026

En otro mensaje publicado en redes sociales, el también presidente del partido Comunes descartó que su salida del país sea definitiva.

“Tras cumplir esta agenda, preparo mi regreso a Colombia para seguir trabajando, como siempre, por la defensa de la paz. Mi compromiso está en Colombia“.

Caracol Radio también señaló que los abogados de Londoño confirmaron que el exjefe de las Farc regresará al país para continuar atendiendo los compromisos adquiridos dentro del Acuerdo de Paz y los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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