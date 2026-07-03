Por: El Espectador

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En un acto simbólico, las familias de víctimas de los llamados “falsos positivos” recrearon una de las escenas más dolorosas de sus vidas. Tendidas en el suelo, seis personas vestían pantalones camuflados y botas negras pantaneras. Una fila de mujeres con paraguas negros y mantos en sus cabezas ingresaron al recinto para acercarse a cada uno de sus muertos. Lloraron y contaron las historias de sus seres queridos que fueron asesinados y desaparecidos por miembros de la fuerza pública para luego presentarlos como bajas en combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en la Costa Caribe.

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Al terminar la intervención, una de las víctimas tomó la palabra y dijo: “Mataron a nuestros familiares, pero no nuestra memoria”. El acto para dignificar la memoria de sus seres queridos y hacer visible el daño tuvo lugar en Barranquilla, en medio de la Audiencia de Reconocimiento del subcaso Costa Caribe II, en el caso 03, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A la diligencia asistieron también diez comparecientes de la fuerza pública para reconocer, ante 30 víctimas y ante la justicia, más de 600 asesinatos y desapariciones forzadas en siete departamentos de esa zona del país como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

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Cada escena durante la audiencia fue más dolorosa. Tras el acto conmemorativo, el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la Décima Brigada Blindada, fue llamado a reconocer su responsabilidad. Fue la primera vez en la historia de ese Tribunal de Paz que un oficial del más alto rango militar reconoció públicamente que existieron órdenes superiores, presiones por resultados y mecanismos de encubrimiento que favorecieron la comisión de estos crímenes.

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Entre diciembre de 2004 y junio de 2006, el exmilitar tuvo a su mando unidades militares que consolidaron un patrón sistemático de asesinatos falsamente presentados como bajas en combate.

En la diligencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, los diez comparecientes se refirieron al patrón criminal documentado por la Sala de Reconocimiento, en el que 604 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en los siete… pic.twitter.com/Fu1kGOZlIN — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 3, 2026

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