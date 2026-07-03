Por: Caracol TV

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Este viernes 3 de julio en horas de la mañana se presentaron dos sismos en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El más reciente, ocurrido a las 06:07 de la mañana, tuvo como epicentro El Dovio, Valle del Cauca, y una magnitud de 3.2, con una profundidad de 110 kilómetros. El segundo se presentó a las 06:12 a. m. en Aguazul, Casanare. Tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial.

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Estos eventos sísmicos se suman a la sismicidad habitual del territorio colombiano. A nivel nacional, Colombia presenta una alta actividad debido a la interacción de las placas de Nazca, el Caribe y la Sudamericana. Este punto de encuentro, conocido técnicamente como una zona de subducción y convergencia, genera una acumulación constante de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.

Sumado a la interacción de las placas, el suelo colombiano es vulnerable debido a una red de fallas geológicas activas, entre las que destacan la de Romeral y la de Algeciras. Estas fracturas dividen la corteza terrestre, lo que propicia la liberación de energía sísmica en el territorio.

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El departamento de Santander es donde más se presentan sismos debido a que la región alberga el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, un punto geográfico con una de las mayores densidades de sismos en todo el planeta. En esta zona, la fricción y el reacomodo constante de las placas en las profundidades generan movimientos telúricos de manera casi cotidiana.

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