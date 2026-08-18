Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer fue víctima de un ataque con agentes químicos en la comuna 6 de Ibagué, en hechos que según la información oficial ocurrieron después de que la ciudadana interviniera en defensa de otra mujer. Este incidente ha causado profunda preocupación en la comunidad local, ya que representa una vulneración grave de la integridad y seguridad de las mujeres.

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De acuerdo con la administración municipal, la agresión se presentó cuando la víctima se solidarizó con una connacional en una situación de posible riesgo. La respuesta institucional no se hizo esperar; la secretaría de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué rechazó el ataque y se pronunció enfáticamente en contra de la violencia hacia las mujeres. “Rechazamos cualquier acto de violencia contra las mujeres. Desde la administración municipal seguiremos trabajando para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento porque ninguna mujer debe sentirse sola frente a situaciones que vulneren su integridad”, afirmó Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, a través de un comunicado reproducido por la Alcaldía de Ibagué.

La secretaria también enfatizó que continuarán reforzando las estrategias de prevención y el acompañamiento a mujeres que se encuentren en riesgo o sean vulnerables a la violencia. Este enfoque involucra tanto acciones inmediatas de atención como el diseño de políticas para prevenir nuevos casos, buscando que ninguna persona del municipio quede desprotegida frente a este tipo de agresiones.

Por su parte, la Alcaldía de Ibagué hizo un llamado público a las autoridades competentes para que avancen con rapidez en la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como en la identificación y judicialización de los responsables de la agresión. La administración reiteró su compromiso de trabajar por ambientes más seguros para las mujeres dentro del municipio, y subrayó la importancia de la denuncia y el acompañamiento institucional en este tipo de situaciones.

La reacción institucional refleja la preocupación permanente de los organismos locales por combatir la violencia de género y la solidaridad que debe existir entre mujeres en contextos de riesgo. El caso es un llamado de atención sobre el modelo de prevención y atención vigente en Ibagué y sobre la necesidad de acelerar las investigaciones en casos que afectan la seguridad y la vida de las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa un ataque con agentes químicos y cuáles son sus consecuencias?

Un ataque con agentes químicos implica la utilización de sustancias corrosivas, como ácidos, para lesionar físicamente a una persona. Este tipo de agresión suele causar daños severos tanto en la piel como en otros tejidos, poniendo en peligro la salud y la integridad de la víctima. En el contexto de Ibagué, según la información suministrada por la administración municipal, el ataque vulneró gravemente la integridad de la mujer afectada.

¿Qué medidas ha tomado la Alcaldía de Ibagué frente a la violencia contra las mujeres?

La Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, manifestó su rechazo a la violencia de género y reafirmó su propósito de fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento para las mujeres en situación de riesgo. También exigió a las autoridades judiciales avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los hechos y sancionar a los responsables de la agresión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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