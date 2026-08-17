Por: El Espectador

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Seis hombres fueron enviados a prisión después de ser señalados por su presunta participación en robos y agresiones sexuales cometidos en la vía entre Cartagena y la isla de Barú, en el departamento de Bolívar. Según información suministrada por las autoridades y confirmada por la Fiscalía, los acusados estarían detrás de al menos dos ataques perpetrados contra un total de ocho personas, de las cuales varias son mujeres.

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La Fiscalía identificó a los presuntos responsables como integrantes de una organización conocida como Los Dinos Duros. El ente investigador sostiene que este grupo delincuencial estaría involucrado en hechos ocurridos el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025 en el corregimiento de Pasacaballos, específicamente en el tramo de la vía donde se presentaron los ataques. Durante estos hechos, las víctimas fueron abordadas violentamente. Entre ellas, tres mujeres sufrieron agresiones sexuales, de acuerdo con los avances de la investigación.

El caso ha sido esclarecido en parte gracias a la colaboración de la Dijin de la Policía Nacional. Las pesquisas identifican a seis presuntos integrantes de la mencionada banda: Randy José Mendoza Romero, alias Guavino; José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa; Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Pea; Olis Alberto de la Rosa Berrío; Jairo José Puello Correa, alias Pipeta; y César Novoa Bertel, alias Bogar. Las pruebas recabadas muestran que estas personas, aparentemente, intimidaban y golpeaban a las víctimas con objetos contundentes para forzarlas a descender de sus vehículos. Posteriormente, las trasladaban a zonas boscosas donde eran amenazadas con armas de fuego y armas blancas para despojarlas de sus pertenencias y obligarlas a realizar transferencias bancarias.

Además de los robos, las mujeres víctimas indicaron que fueron sometidas a múltiples agresiones sexuales, incluyendo actos violentos de abuso. Luego de someter a las víctimas a estos delitos, los atacantes las dejaron abandonadas, amordazadas y sin ropa, según lo expuesto por la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) les imputó delitos como acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado, todos con agravantes. Asimismo, se añadieron cargos por concierto para delinquir y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y estupefacientes. Ninguno de los capturados aceptó los cargos y el juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los presuntos integrantes de la banda Los Dinos Duros mencionados por la Fiscalía?

Según la investigación de la Fiscalía, los presuntos miembros de Los Dinos Duros señalados en este caso son Randy José Mendoza Romero, alias Guavino; José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa; Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Pea; Olis Alberto de la Rosa Berrío; Jairo José Puello Correa, alias Pipeta; y César Novoa Bertel, alias Bogar. Todos fueron acusados de delitos relacionados con robo, abuso sexual y otros agravantes.

¿Cuáles delitos fueron imputados a los detenidos por los hechos violentos en la vía Cartagena-Barú?

Los seis hombres capturados fueron imputados por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, hurto calificado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, todos con circunstancias agravantes, según la información proporcionada por la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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