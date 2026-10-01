Por: Caracol Televisión

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Durante la audiencia, un juez avaló el acuerdo alcanzado entre Barrera Rojas y Transmilenio, que contempla medidas de reparación económicas y acciones pedagógicas relacionadas con el uso adecuado del sistema de transporte. No obstante, lo que más llamó la atención durante la diligencia fue cuando ‘Epa Colombia’ habló sobre el tiempo que lleva privada de la libertad y la posibilidad de cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria.

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‘Epa Colombia’ dijo que estaría cerca de la casa por cárcel

La empresaria, que fue trasladada a una cárcel de Ibagué, aseguró durante su intervención, citada por El Tiempo, que tiene una condena de 63 meses y que, según lo que le habría manifestado la jueza tercera de ejecución de penas de Bogotá, estaría próxima a acceder a la prisión domiciliaria.

(Vea también: Transmilenio hizo particular propuesta a ‘Epa Colombia’ para pagar deuda y tiene que ver con su contenido)

“No cuento con ningún proceso ni nada de eso, llevo una condena de 63 meses, pero llevo casi 26 con descuento, no voy para la condicional, pero voy para la domiciliaria”, afirmó Barrera Rojas durante la audiencia.

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‘Epa Colombia’ también aseguró que ha mantenido una conducta adecuada durante su reclusión y que cuenta con una buena calificación en su cartilla biográfica.

Es importante precisar que sus declaraciones sobre una eventual prisión domiciliaria no significan que el beneficio haya sido concedido en esa audiencia. La decisión sobre la ejecución de la pena corresponde al juzgado competente.

‘Epa Colombia’ hizo acuerdo con Transmilenio tras ir a la cárcel

Durante la reciente audiencia también se conocieron detalles del acuerdo de reparación entre la empresaria y Transmilenio. La propuesta contempla un componente económico y otro pedagógico. Entre las medidas se encuentra la realización de 55 videos destinados a promover el uso adecuado del sistema de transporte, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia.

#transmilenio #condena ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou @pulzocolombia Epa Colombia llegó a un acuerdo con TransMilenio por los daños ocasionados en la estación Molinos durante los hechos de noviembre de 2019. La reparación, estimada en $467 millones, contempla un pago de $100 millones y 55 videos pedagógicos para compensar cerca de $300 millones restantes. El detalle es que, por su condena, actualmente no puede ejercer como influencer o youtuber, por lo que los videos no podrían publicarse mientras se mantengan esas condiciones. Además, Epa Colombia anunció que solicitará prisión domiciliaria tras haber cumplido cerca de 26 meses de condena. #epacolombia

Entre los temas que ‘Epa Colombia’ mencionó para estos contenidos están mensajes para evitar que los usuarios se evadan del pago, utilizar correctamente Transmilenio y explicar cómo descargar la aplicación para recargar la tarjeta.

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