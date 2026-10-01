Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación adoptó una medida relevante en el marco de la investigación sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este jueves 1 de octubre, el ente investigador impuso medidas cautelares sobre un total de 25 bienes presuntamente relacionados con seis individuos implicados en la trama de irregularidades al interior de esa entidad. De acuerdo con la Fiscalía, las propiedades incluyen 19 inmuebles y seis sociedades, que habrían sido instrumentales en maniobras para apoderarse de fondos públicos destinados a la Ungrd.

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La evaluación preliminar de la Fiscalía cifra el valor de estos bienes en aproximadamente 20.000 millones de pesos colombianos. Los principales señalados como titulares son los exdirectivos de la Ungrd Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla Álvarez. Según información oficial, López y Pinilla Álvarez colaboraron con la Fiscalía, aportando detalles esenciales sobre el esquema ilícito que facilitó la apropiación de recursos destinados, por ejemplo, a la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.

La acción judicial también alcanza a exmiembros del Congreso, como el expresidente del Senado Iván Leónidas Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas. Ambos enfrentan un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por su presunta vinculación a la red de corrupción. De igual forma, figuran el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo. Según los fallos de jueces de primera y segunda instancia, Rodríguez Melo tuvo un papel activo en el direccionamiento de contratos a cambio de dádivas.

La ubicación de los bienes afectados es amplia y diversa: Bogotá, Medellín, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. Las diligencias para hacer efectivas las medidas cautelares fueron ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional. De acuerdo con el ente acusador, algunas propiedades en capitales del país estarían ligadas directamente a Name Vásquez y Calle Aguas, mientras que otras, distribuidas en diferentes regiones, pertenecerían a los demás involucrados.

La Fiscalía sostuvo que varias de las sociedades intervenidas habrían sido fundadas para facilitar los movimientos de recursos ilícitos y respaldar la apropiación irregular de contratos en la Ungrd, destinando los dineros para beneficio propio o de terceros en la red investigada.

¿Qué bienes fueron afectados por la Fiscalía en el caso Ungrd?

La Fiscalía identificó y aplicó medidas cautelares sobre 25 bienes, entre los cuales hay 19 inmuebles y seis sociedades. Estas propiedades están ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. Además, los bienes están relacionados con exdirectivos de la Ungrd, excongresistas y contratistas implicados.

¿Quiénes son los principales involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd?

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los principales implicados en la investigación son Olmedo de Jesús López, Sneyder Pinilla Álvarez, Iván Leónidas Name, Andrés Calle Aguas, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Rodríguez Melo. Todos ellos aparecen vinculados a los bienes afectados y a la supuesta red de corrupción en la Ungrd.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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