Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ha asumido un fuerte compromiso por erradicar la trata de personas de su territorio, entendiendo que el fenómeno ha mutado, ampliando sus escenarios a los entornos digitales. Así se evidenció en el seminario ‘Entre redes de explotación y redes de protección: Desafíos contemporáneos de la trata de personas’, espacio que reunió a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Secretaría Distrital de Gobierno, Migración Colombia y el Anti Traffiking Bureau, con el fin de analizar la problemática y los desafíos actuales de Bogotá frente a este delito, que ya no se circunscribe a lugares físicos —ahora, las redes sociales son usadas como herramientas para captar víctimas y contactarlas a través de ofertas engañosas, en su mayoría laborales, que desencadenan explotación.

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El encuentro abordó el cambio en los métodos de captación, remarcando la importancia del acompañamiento integral, pues los testimonios de sobrevivientes mostraron que las secuelas de la trata trascienden el rescate, afectando física, emocional y socialmente a las víctimas.

En respuesta a esta realidad, la Secretaría Distrital de Seguridad trabaja junto a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para prevenir, investigar y judicializar este delito en la ciudad. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, estos esfuerzos permitieron la captura de 17 personas, la desarticulación de cuatro organizaciones criminales y la identificación de 11 víctimas (nueve adultas y dos menores), vinculadas principalmente a estructuras conocidas como Elixir, Los Richi, Luna Park y Artemisa. Las capturas se hicieron en localidades como Kennedy, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero, y los presuntos responsables fueron puestos a disposición de las autoridades.

Más allá de la investigación criminal, el Distrito prioriza la prevención en ambientes donde hay mayor riesgo de captación, como bares, hoteles, plazas de mercado, entornos educativos, terminales de transporte y el aeropuerto. Allí realizan jornadas de búsqueda activa, en las cuales orientan a la población e informan sobre los peligros, factores de riesgo y rutas de atención. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y junio de 2026, se efectuaron 54 intervenciones en escenarios de alto riesgo, con un alcance de 716 menores y 3.078 adultos. En 2025 se desarrollaron 59 jornadas de búsqueda activa y ya van 84 en lo corrido de 2026, centradas en la prevención de la trata y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Quienes requieran orientación o quieran denunciar pueden utilizar el teléfono 300 250 5050 o escribir al correo electrónico lucha.trata@gobiernobogota.gov.co. Además, se recuerda la importancia de emplear la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier acto delictivo, pues la denuncia ciudadana es esencial para luchar contra el crimen y que Bogotá sea una ciudad segura para todos.

¿Cómo utiliza la trata de personas las redes sociales para captar víctimas en Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de Seguridad y testimonios recogidos durante el seminario citado, los grupos dedicados a la trata de personas han transformado sus métodos utilizando redes sociales y plataformas digitales para contactar y atraer a posibles víctimas. A menudo, las víctimas son engañadas con ofertas laborales aparentemente legítimas, pero estas terminan en distintas formas de explotación. Esta modalidad supone un desafío adicional para las autoridades, ya que la captación digital puede dificultar la identificación e intervención oportuna.

¿Qué acciones de prevención contra la trata de personas realiza la Secretaría Distrital de Seguridad en Bogotá?

De acuerdo con los datos expuestos por la Secretaría Distrital de Seguridad, la prevención se enfoca tanto en la investigación criminal conjunta con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación como en jornadas de búsqueda activa y educación en ambientes identificados como de alto riesgo, tales como hoteles, bares, terminales y áreas escolares. Estas jornadas incluyen la identificación de potenciales víctimas, orientación ciudadana y la entrega de información sobre factores de riesgo, medidas de autocuidado y rutas de atención disponibles en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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