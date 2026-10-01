Por: Portal Bogotá

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En una intensa labor nocturna del primero de octubre de 2026, los equipos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) lograron intervenir el sector de Bicentenario, en el centro de Bogotá, con el objetivo de atender y recuperar el espacio público a través de una amplia jornada de limpieza. De acuerdo con la información compartida por la UAESP, en esta intervención se recolectaron un total de 15 metros cúbicos de residuos. Esta cifra equivale aproximadamente a tres piscinas familiares llenas de basura y residuos sólidos, lo que pone en evidencia la dimensión del problema que se estaba presentando en esta zona de la ciudad.

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La jornada de limpieza permitió retirar del espacio público una gran cantidad de residuos acumulados, que estaban perjudicando tanto la apariencia urbana como las condiciones ambientales del sector de Bicentenario. Según indicó la UAESP, estas acciones forman parte de su compromiso con el mantenimiento y la recuperación permanente de espacios comunes para toda la ciudadanía. Sin embargo, la entidad también recalcó que el sostenimiento de estos espacios en buenas condiciones depende de la participación activa de la comunidad. Las autoridades insistieron en la importancia de que los ciudadanos hagan un uso adecuado del espacio público y eviten arrojar basuras o residuos en las calles.

En Bogotá, tirar o abandonar residuos en la vía pública es considerado una de las acciones prohibidas dentro de los llamados "10 No Negociables", un conjunto de reglas establecidas para proteger y preservar el ambiente urbano. Para facilitar una adecuada disposición de objetos voluminosos como muebles, tejas o escombros, la UAESP ha habilitado servicios como la Línea 110, destinada a programar su recolección y así prevenir la formación de focos críticos de contenedores informales o microbasurales.

La ciudadanía también cuenta con canales de reporte, como la Línea 195 y la opción correspondiente para denunciar el arrojo ilegal de residuos. Los horarios de recolección están disponibles igualmente en la Línea 195 y a través del WhatsApp Chatico (316 023 1524). Estas estrategias buscan mantener los espacios públicos limpios, seguros y en condiciones dignas para todos los habitantes de Bogotá, resaltando el papel fundamental que tiene la corresponsabilidad cívica en la sostenibilidad ambiental y urbana de la ciudad.

¿Cómo reportar puntos críticos de basura en Bogotá y cuáles son los canales disponibles?

La ciudadanía puede reportar puntos críticos de basura y arrojo ilegal de residuos llamando a la Línea 195, opción 8, y consultar horarios de recolección en el mismo número o mediante WhatsApp Chatico al 316 023 1524. También se puede programar la recolección de residuos voluminosos a través de la Línea 110, lo que ayuda a prevenir la formación de nuevos focos de contaminación, según la información de la UAESP.

¿Qué es la UAESP y cuál es su función en la limpieza de Bogotá?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es la entidad encargada de coordinar y ejecutar las acciones de recolección de basuras, limpieza y mantenimiento del espacio público en Bogotá. Organiza operativos como el realizado en Bicentenario para retirar residuos y promover el correcto manejo de desechos, asegurando condiciones sanitarias y ambientales apropiadas para la ciudad, de acuerdo con lo informado por la UAESP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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