Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá abre sus puertas en octubre de 2026 a una serie de actividades innovadoras que llevan el conocimiento de la astronomía y la ciencia a toda la familia. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta iniciativa, denominada ‘Experiencia Planetario charlas’, ofrece acceso completo a un recorrido que incluye diálogos bajo las impactantes proyecciones del domo, visitas a salas interactivas y sesiones prácticas para reforzar los contenidos abordados durante la visita.

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Las ‘charlas expandidas’ están diseñadas con un lenguaje claro y didáctico, permitiendo que asistentes de todas las edades puedan disfrutar y comprender temas complejos relacionados con el universo. Según la agenda del Planetario de Bogotá, este ciclo de experiencias se divide en tres charlas centrales: una sobre constelaciones y estrellas invisibles al ojo humano, otra dedicada a los planetas del sistema solar, y una más enfocada específicamente en las tormentas solares.

En la experiencia ‘Un viaje por el Sistema Solar’, los participantes exploran los secretos de nuestro vecindario cósmico. A través de la tecnología, se revelan las características distintivas de los cuerpos del sistema solar, desde la Tierra hasta los remotos exoplanetas, con énfasis en la búsqueda y estudio de la vida más allá de nuestro planeta. Tras la charla bajo el domo, los asistentes visitan espacios interactivos equipados con dispositivos y experimentos que ayudan a comprender la evolución de la vida y los procesos geológicos, introduciendo conceptos clave de la astrobiología y la dinámica planetaria.

Otro momento clave es la charla ‘Las tormentas del Sol’, que invita a los visitantes a conocer cómo el plasma —la materia caliente y electrificada proveniente del Sol— interactúa con el campo magnético que protege la Tierra. Esta relación define fenómenos como las auroras y los cambios geográficos de nuestro planeta a lo largo del tiempo, información presentada de manera experiencial y accesible en las áreas interactivas del Planetario.

La experiencia ‘Constelaciones y dibujos en el cielo’ invita a explorar el cielo nocturno a través de relatos y leyendas culturales sobre las figuras formadas por las estrellas. El recorrido incluye una observación intensiva del firmamento usando proyecciones, con la posibilidad de conocer instrumentos como telescopios y cómo estos se emplean para estudiar galaxias y nebulosas lejanas.

Las charlas tienen un valor de $30.000 más el costo del servicio ‘TuBoleta’. El Planetario de Bogotá se ubica en la calle 26B #5-93, según datos oficiales del propio centro de ciencia y cultura de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas abordan las charlas del Planetario de Bogotá en octubre de 2026?

Según el ciclo de ‘Experiencia Planetario charlas’, se incluyen temáticas sobre constelaciones y la composición de las estrellas, las particularidades de los planetas del sistema solar, el papel de la Tierra y la exploración de exoplanetas, así como fenómenos relacionados con tormentas solares y la interacción de estas con el campo magnético terrestre.

¿Cuál es el costo y cómo se puede asistir a las charlas del Planetario de Bogotá?

El valor de entrada para cada charla es de $30.000 más el servicio de emisión de TuBoleta. Las fechas y horarios específicos están disponibles de acuerdo con la programación oficial del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, y la compra de boletería se realiza a través de los canales establecidos por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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