El panorama político de cara a las elecciones regionales de 2027 tendría un nuevo movimiento. Armando Benedetti, exministro del Interior, estaría modificando sus planes y ahora se inclinaría por la Alcaldía de Bogotá, en lugar de la capital del Atlántico.

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(Ver también: Qué pasará con Benedetti, Carrillo, Bolívar y más fichas de Petro; hay varios en el limbo)

La información fue revelada por La FM, en el segmento ‘El Dato con Santiago Ángel’, espacio de análisis político de la emisora. De acuerdo con el reporte, Benedetti estaría contemplando con mayor interés la posibilidad de llegar al Palacio Liévano y convertirse en candidato para disputar la Alcaldía de Bogotá.

El eventual cambio llama la atención porque, hasta hace pocas semanas, el propio Benedetti había dejado abierta públicamente la posibilidad de competir por Barranquilla.

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El 31 de julio, durante una visita a la capital del Atlántico, el ministro fue consultado sobre una eventual candidatura a la Alcaldía de Barranquilla y respondió: “La alcaldía de Barranquilla, esa sí me gusta”.

Sin embargo, entendiendo el poder de la familia Char en esa ciudad, ahora el escenario sería diferente.

Según la información divulgada por Santiago Ángel, Benedetti estaría inclinándose por Bogotá, una decisión que modificaría el tablero de posibles aspirantes del sector político que representa. De hecho, eso estaría potenciado por su presencia hace unos años en el Concejo de Bogotá.

El reporte no significa, por ahora, que exista una candidatura oficial ni que Benedetti haya anunciado públicamente su decisión definitiva, recordando además que lo que planea este partido es hacer una consulta en marzo con el resto de candidatos, que serían varios exministros del gobierno pasado e incluso el mismo expresidente Petro.

Así, mientras empiezan a tomar forma las posibles candidaturas para las elecciones territoriales de 2027, el nombre de Benedetti vuelve a causar movimiento, esta vez con Bogotá como el posible nuevo destino político.

(Ver también: “Esa sí me gusta”: Benedetti no se sonrojó con idea de ser candidato a la Alcaldía de Barranquilla)

Por ahora, la clave estará en saber si el ministro confirma públicamente este cambio de rumbo y si finalmente su nombre aparece como una de las cartas que el Pacto Histórico contempla para disputar la Alcaldía de Bogotá.

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