Los temblores en Colombia están bajo la lupa de la sociedad luego del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó miles de damnificados, por lo que dos eventos en corto tiempo en la tarde del jueves 17 de septiembre provocaron alerta.

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El primer sismo fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a las 12:22 p. m. con magnitud de 3.8 y una profundidad de 47 kilómetros, con epicentro en Istmina (Chocó).

Lo llamativo es que este mismo municipio fue el origen de otro movimiento telúrico en menos de dos horas, a la 1:52 p. m., con magnitud de 3.6 y una profundidad de 40 kilómetros.

Al consultar entre los usuarios, hubo reportes de reacciones desde Pereira, Manizales, Cali y Medellín, entre otros puntos en donde hubo temor por este tipo de episodios que han sido frecuentes recientemente.

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“No sé cómo se nos va a pasar el vértigo. Por favor, para ya, madre tierra”, escribió una persona que reaccionó a las publicaciones por parte de la entidad que sigue el sistema.

De hecho, en la madrugada de este mismo jueves, tembló tres veces en Colombia y muchos de los usuarios reconocieron que no pudieron dormir con tranquilidad debido esta realidad.

Cabe recordar que los departamentos con mayores afectaciones luego del pasado terremoto del 10 de agosto fueron Risaralda, Chocó, Caldas, Valle del Cauca y Quindío, entre otros.

Incluso, el Gobierno Nacional está en su segunda fase de restauración en la que corresponde la entrega de subsidios para los damnificados, aunque miles han reportado demoras con estas ayudas en ciudades como Dosquebradas.

Lo cierto es que los movimientos telúricos están en el centro del interés de la opinión pública en medio de la prevención que existe para evitarse sorpresas ante cualquier eventualidad.

Incluso, Itsmina es foco de atención debido a que ha sido epicentro frecuente, como sucedió en este particular caso en el que fue origen de dos temblores de magnitud superior a 3.5 en muy corto tiempo.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo actuar ante un temblor en Colombia resulta fundamental para proteger la vida y reducir riesgos durante emergencias telúricas.

La preparación previa exige identificar las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo, fijar muebles pesados y despejar rutas.

Tener a la mano un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pito y botiquín es indispensable.

Durante el movimiento telúrico, la indicación principal consiste en mantener la calma y aplicar la maniobra de agacharse, cubrirse y sujetarse.

En edificaciones sismorresistentes conviene ubicarse cerca de columnas o bajo escritorios firmes, manteniéndose alejado de ventanas y objetos inestables.

En construcciones informales la indicación es evacuar con cautela hacia zonas descubiertas, alejándose de postes, cables y fachadas.

Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar ascensores ni ubicarse debajo del marco de las puertas durante la sacudida principal.

Si el sismo ocurre mientras conduce un vehículo, reduzca gradualmente la velocidad y estaciónelo en un sitio seguro fuera del tráfico.

Una vez finalizado el temblor, evalúe el estado físico personal, el de sus acompañantes y verifique posibles daños estructurales en el inmueble.

Cierre inmediatamente las llaves de paso de gas, agua y electricidad para prevenir incendios, explosiones o fugas destructivas.

Evacúe utilizando exclusivamente las escaleras y diríjase hacia el punto de encuentro previamente establecido con su núcleo familiar.

Infórmese únicamente a través de canales e instituciones oficiales, evitando replicar rumores o información no verificada en redes sociales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.